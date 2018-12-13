«Ростелеком» поможет превратить Сыктывкар в город будущего

Обсудить технологии будущего смогли участники видеоконференции «Умные города» вместе с «Ростелекомом». В беседе, которая прошла 6 декабря, приняли участие восемь городов Северо-Западного округа, в том числе и Сыктывкар. Свое видение будущих технологий представили руководители «Ростелекома» на Северо-Западе, директора региональных филиалов, представители власти, бизнеса и правоохранительных структур. Также в конференции участвовали более шестидесяти журналистов СЗФО.

Мероприятие началось с небольшого анонимного анкетирования всех участников встречи – нужно было ответить на восемь вопросов об «умном городе». В том числе были вопросы о том, какие проблемы таит в себе его построение и не приведет ли это к восстанию машин. Результаты опроса показали, что столь фантастическое опасение разделяют только четыре процента опрошенных, а большинство же видит проблему в том, что потенциальные инвесторы не захотят вкладывать средства в развитие «умных городов». Но как показал опыт ПАО «Ростелеком», инвестиции в будущее развитие городов и регионов – дело важное и нужное.

Открывая встречу, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Андрей Балаценко отметил, что «Ростелеком» уже давно не ассоциируется у людей только со связью.

– Мы убеждены, что цифровизация городов неизбежна, – заявил он. – Конкурентоспособность территорий теперь определяется тем, насколько активно в них используются системы сбора, обработки и передачи данных для управления ресурсами и информацией. «Ростелеком» – базовая организация по внедрению систем «Безопасного города». Имея большой опыт экспертиз, обладая мощной инфраструктурой и являясь крупнейшим игроком на рынке информационной безопасности и хранения больших данных, мы стали технологическим проектировщиком проекта «Умный город», который в марте этого года вошел в федеральную программу «Цифровая экономика». Мы – стратегический партнер государства, и каждый новый день ставит перед нами серьезные задачи, одна из которых – создание «умных городов». Совместно с Минстроем России сейчас мы определяем ключевые направления реализации этого глобального проекта, который затрагивает все сферы жизни человека. Это и электронное правительство, и вопросы кибербезопасности, и внедрение биометрии в повседневную жизнь, и использование различных геоданных. Мы уже живем в будущем, именно поэтому внедрение новых технологий в повседневность, их использование для создания еще более комфортных условий жизни в городе – наша задача. Вся наша работа направлена на простые аспекты жизни – она экономит ежедневные ресурсы: время, деньги, здоровье, которое восполнить достаточно сложно.

По словам Андрея Балаценко, технологии компании становятся базой для развития «умных городов». В частности, в этом году «Ростелеком» перешел на использование пятого поколения мобильной связи 5G, банки благодаря компании начали активно внедрять биометрические данные для работы с клиентами, прошли пробные запуски беспилотного транспорта.

В городах Северо-Запада в течение последних пяти лет «Ростелеком» работал над установкой систем городского видеонаблюдения, комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

В нашей республике одним из первых этапов развития «умных городов» стало внедрение системы «Безопасный город». Помимо рубежей с камерами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, в систему входят камеры видеонаблюдения за порядком на общественных территориях. Сюда также относится «Система 112», которая позволяет оперативно обрабатывать любые экстренные звонки от населения и перенаправлять информацию о них в нужное ведомство. Еще одно направление работы – это системы оповещения о чрезвычайной ситуации. На дорогах региона уже установлены шесть пунктов автоматизированного весогабаритного контроля, которые помогут сберечь дорожное покрытие от перевозки тяжелых грузов.

По мнению директора Коми филиала ПАО «Ростелеком» Александра Хуциева, сейчас важно не только внедрение «умных» технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, но и объединение всех «умных» точек на карте региона в одну сеть.

– Будущее уже здесь, – отметил он. – Мы можем контролировать большинство процессов, предотвращать беды и делать жизнь проще. Нужно услышать запрос самих горожан и определить направление, в котором необходимо двигаться.

Важный элемент для комфортности «умного города» – это энергоэффективность. По прогнозам экспертов, к 2025 году экономия от внедрения современных разработок в России может достичь 375 миллиардов рублей. В частности, в сфере ЖКХ можно добиться значительной экономии средств, если установить в уличных фонарях светодиодные лампы и оснастить их датчиками, которые реагируют на уровень освещенности. К тому же обычные фонарные столбы послужат базой для сети 5G, местом крепления камер видеонаблюдения или системы оповещения о чрезвычайной ситуации. Объединенные в единую сеть датчики неисправности, температуры, влажности помогут предотвращать аварии на любых сетях. Сейчас каждое предприятие, которое установило у себя камеры или систему пожарной безопасности, включившись в общую сеть, может помочь сделать городскую жизнь комфортнее и безопаснее.

Внедрение биометрии отменит необходимость носить паспорт и сделает жизнь гораздо проще. Об этом рассказал замдиректора по информационной безопасности Центра информационных технологий Коми Дмитрий Губарев.

– Вы заходите в автобус, садитесь на место и больше ни о чем не думаете. Установленные при входе камеры уже «считали» ваше лицо и списали со счета стоимость поездки. И никакой мелочи в карманах, никаких лишних действий, – нарисовал он картинку из недалекого будущего.

«Ростелеком» в Коми предлагает управляющим компаниям комплексные пакеты, в которые входит как телефон, интернет и телевидение, так и видеонаблюдение, система автоматического управления подачи тепла в батареи, установка автоматических датчиков, домофонов с видеосвязью и возможностью управлять шлагбаумом. Но помимо того, что жители Коми могут сделать свою квартиру интеллектуальнее с помощью системы «Умный дом», теперь «Ростелеком» рассказывает и о том, как сделать жизнь в городах комфортнее.

«Умный город» – это город, умеющий повышать качество жизни, комфортность среды и безопасность с помощью современных технологий. При реализации проекта городская среда получает удобство управления ее сегментами, сведенными в единую информационную систему, направленную на достижение максимально возможного качества управления ресурсами, комфортности проживания и деловой активности нынешнего и будущего поколений.

Артур АРТЕЕВ

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«Умный город» – это стратегическая концепция по развитию городского пространства, подразумевающая совместное использование информационно-коммуникационных технологий и решений интернета для управления городской инфраструктурой. Концепция является одним из ключевых направлений программы «Цифровая экономика», разработанной правительством РФ в соответствии с посланием президента России. Технологическим проектировщиком проекта «Умный город», который в марте этого года вошел в федеральную программу «Цифровая экономика», стал «Ростелеком».