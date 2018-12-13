«Факел добра» зажегся для волонтеров

В Ухте прошло награждение победителей первого конкурса социальных проектов «Факел добра», организованного ООО «Газпром трансгаз Ухта». Предприятие наградило своих сотрудников, ведущих волонтерскую деятельность в разных городах и селах, оказывающих шефскую помощь, устраивающих образовательные, спортивные и культурные мероприятия, и все это – в личное время, собственными силами и зачастую за собственные средства. Среди участников – новички и те, кто ведет эту работу из года в год.

Как рассказал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский, в системе «Газпрома» проводятся похожие конкурсы с разными номинациями, но «Факел добра» – проект, разработанный исходя из специфики регионов производственной деятельности предприятия, тех направлений благотворительной деятельности, которыми занимаются сотрудники Общества.

– Вы знаете, что мы занимаемся благотворительной деятельностью, в частности, строим и ремонтируем социальные объекты. Это масштабные, системные, финансово затратные проекты. А на «Факеле добра» мы хотели отметить проекты наших сотрудников, те, что идут от души, от сердца, – подчеркнул Александр Гайворонский.– Невозможно заставить людей быть социально ориентированными, любить ближнего, взаимодействовать друг с другом. Такое происходит только по личному желанию, при личной настойчивости. И мы запустили этот проект, чтобы поддержать наших добровольцев, чтобы они видели, что их деятельность очень важна для предприятия.

Награды для неравнодушных людей, которые готовы делать жизнь окружающих лучше, вручили в Ухте в офисном здании ООО «Газпром трансгаз Ухта». Всего на конкурс была подана 51 заявка от 18 филиалов и Совета молодых специалистов предприятия. Александр Гайворонский пояснил, что на самом деле благотворительных проектов куда больше. Каждый участник, ставший дипломантом или лауреатом, а также отмеченный конкурсной комиссией специальным призом, получил денежное вознаграждение, которое можно направить как на поощрение работников, занимающихся добровольческой деятельностью, так и на реализацию новых социальных проектов.

Возглавил конкурсную комиссию генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта», независимым экспертом выступила заместитель председателя Общественной палаты Республики Коми, член Общественной палаты России Анна Чуракова.

Три проекта были представлены в номинации «Лучший социальный проект в области организации доступной, комфортной городской среды и благоустройства». Они направлены на создание и благоустройство мест памяти и славы советских и российских воинов, приведение в порядок окружающих их рекреационных зон.

Дипломантом конкурса в этой номинации стал проект «Сквер памяти», реализуемый сотрудниками Синдорского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ). Лауреат конкурса в этой номинации – проект «Аллея славы» Урдомского ЛПУМГ. Сотрудники управления создали пешеходную зону в поселке Урдома. Интересно, что курируют и тот, и другой проект председатели местных профсоюзных организаций, а реализованы они на средства сотрудников, собранные в рамках марафона «Мы – наследники Великой Победы».

Максимальное число проектов – одиннадцать – было подано в номинации «Лучший социальный проект в области здорового образа жизни и спорта». Активная спортивная жизнь в ООО «Газпром трансгаз Ухта» – уже многолетняя традиция, в занятия спортом вовлекаются не только работники, но и члены их семей, проводятся спартакиады, спортивные акции, фестивали ГТО и турниры по различным видам спорта. Поэтому вполне естественно, что и добровольцев в этой сфере много.

Лучшим в этой номинации признали проект «Дети – наше будущее», его автор специалист службы корпоративной защиты Виталий Ковалев – инструктор-преподаватель известного военно-патриотического клуба «Пересвет».

– В свое свободное время бесплатно тренируем молодежь, даем азы спорта и медицинской помощи, выезжаем на соревнования. К нам приходят мальчишки и девчонки от семи лет и вплоть до призывного возраста. Работаем уже четыре года, и детей с каждым годом все больше, сейчас в нашем клубе их уже более ста, – рассказал Виталий Ковалев. – Хотим создать в республике настоящее патриотическое движение. Патриотизм привить очень сложно, это должно идти от человека, из его сердца, нужно передать молодежи все положительное, что мы накопили во времена нашей юности, еще в СССР.

Дипломантом конкурса стал проект Микуньского ЛПУМГ «Лыжная трасса в надежных руках» – здесь и соревнования проводят, и трассу поддерживают в порядке.

В номинации «Лучший социальный проект, реализуемый волонтерами – сотрудниками предприятия» представлены восемь проектов, в их числе еженедельные субботники, участие в ремонте и реконструкции социально значимых объектов, сбор вещей для нуждающихся, уход за животными, донорство, проведение интеллектуальных и спортивных акций и многое другое.

Дипломантом конкурса стал проект «Я донор – я человек», реализуемый в Шекснинском ЛПУМГ, с 2016 года в проекте приняли участие более 150 сотрудников, чья кровь помогла спасению жизни и здоровья более 300 человек.

А звание лауреата жюри присудило проекту «Это Всё!» от Управления аварийно-восстановительных работ. Силами волонтеров строятся, ремонтируются детские площадки и другие объекты.

Еще одна важная тема, которую не могут оставить без внимания неравнодушные люди, – помощь сиротам, детям из малообеспеченных семей, пенсионерам, инвалидам и тем, кто нуждается в поддержке. В номинации «Лучший социальный проект в сфере поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» комиссия рассмотрела четыре проекта. Все они реализуются уже не первый год, охватывая широкий круг людей.

Диплом конкурса получила Наталия Цыпанова из Шекснинского ЛПУМГ за проект «Дорога жизни». Молодая женщина проводит творческие и спортивные конкурсы, мастер-классы, дает уроки в специальных школах для трудных детей и подростков.

А лауреатом стал проект «Добрые подарки» от Совета молодых специалистов ООО «Газпром трансгаз Ухта».

– Это проект для подростков из детских домов. Так сложилось, что под Новый год чаще поздравляют младших школьников, а дети постарше, особенно если у них нет семьи, остаются без внимания. Они не верят в сказку, не ждут праздника. Акция помогает охватить детские дома в удаленных населенных пунктах, мало затронутых шефской помощью. Наши сотрудники собирают индивидуальные подарки под желания конкретных детей, Совет молодых специалистов их упаковывает и доставляет в детский дом в образах сказочных новогодних персонажей, – рассказала председатель Совета молодых специалистов Елена Дементьева.

«Лучший социальный проект в области дополнительного образования» – номинация для тех, кто передает свои знания, умения подрастающему поколению. Поступило шесть заявок, как от филиалов, так и от отдельных сотрудников.

Елене Львовой из Мышкинского ЛПУМГ присудили диплом за проект «Умный мышонок», направленный на развитие детей от четырех до семи лет. Ежегодно к «Умному мышонку» приходит от 85 до 120 юных мышкинцев.

А лауреатом стала «Школа первой помощи» от фельдшера медико-санитарной части Тимофея Ковалевского, который проводит практические занятия для подростков.

Как рассказал Тимофей Ковалевский, его занятия, в частности, посещают ребята, состоящие в волонтерских поисковых отрядах. Пока им нет 18 лет, они в основном занимаются распространением информации о пропавших людях, но потом сами будут выходить на поиски. И если обнаружат человека, нуждающегося в неотложной помощи, смогут оказать ее до прибытия медиков. Кроме того, фельдшер проводит занятия в школах.

– Я считаю, что первую помощь должен уметь оказывать каждый человек. А прививать это нужно с самого детства. Такие проекты необходимы, потому что не все должно ложиться на плечи государства, где-то мы и сами должны проявить инициативу. А там, возможно, нас заметят, и первая помощь вой-дет в образовательные программы школ.

– Этот проект по-хорошему обескураживает, – заявил Александр Гайворонский. – Этого парня никто не просит идти в школы, преподавать эти правила. А он идет, потому что знает, сколько бывает случаев, когда человек погибает, когда рядом не нашлось никого, кто смог бы ему помочь.

Особую номинацию создали для тех, кто активно ведет шефскую деятельность. Дипломант в номинации – Управление аварийно-восстановительных работ, в зоне внимания которого детские социальные учреждения, находящиеся в пригородных поселках Ухты. А лауреатом стал проект «С открытым сердцем» от Сосногорского ЛПУМГ. Его сотрудники оказывают постоянную помощь детским учреждениям поселков Каджером и Малая Пера.

Поддержка культурных проектов – одно из самых ярких направлений благотворительной деятельности ООО «Газпром трансгаз Ухта». Помощь оказывается профессиональным и любительским творческим коллективам и исполнителям, художникам, скульпторам. На слуху такие большие проекты, как проведение скульптурного симпозиума «Север в трех измерениях» и фестиваль корпоративных талантов «Серебряные кружева». Но в то же время реализуется ряд небольших, но очень важных культурных проектов. Инициативные сотрудники воркутинского подразделения, создавшие проект «Та-Ер-яля», направленный на сохранение и поддержку культуры и образа жизни коренных малочисленных народов Севера, заслужили звание дипломантов конкурса. А диплом лауреата получил проект нюксенской молодежи по поддержке самодеятельного творческого ансамбля «Этностиль», блестяще выступившего на прошлом фестивале «Серебряные кружева».

Семь участников были заявлены в номинации «Лучший социальный проект в сфере экологии». Евгения Олейник из Сосногорского ЛПУ с 2015 года занимается проведением открытых уроков, интеллектуальных игр, экологических акций, конкурсов, мастер-классов и экскурсий. С проектом «Будущее в наших руках» она стала дипломантом конкурса. А звание лауреата досталось председателю первичной профсоюзной организации Синдорского ЛПУМГ Борису Девятовскому, представившему проект «Я выбираю eco gas». Борис уже несколько лет ездит на автомобиле на газомоторном топливе, консультирует всех желающих перевести свое авто на газ, пропагандирует этот вид топлива, участвовал в декабре прошлого года в длительном благотворительном автопробеге «Сила добра», проехав через Республику Коми, Архангельскую, Вологодскую и Ярославскую области.

Благодарственные письма от Общественной палаты Коми Анна Чуракова вручила двум участникам конкурса, представившим проекты спортивно-образовательной направленности, – Роману Качеву из службы корпоративной защиты, который с 2009 года занимается мини-футболом с детьми 7-12 лет, активно развивает дворовый футбол, и Вячеславу Шилову из Приводинского ЛПУМГ, который с 2011 года продвигает хоккей и массовое катание на коньках, обустраивает площадку, проводит тренировки.

Анна Чуракова отметила, что ООО «Газпром трансгаз Ухта» всегда славилось своими социально значимыми проектами, и очень важно, что в этом многотысячном коллективе поддерживают личные инициативы сотрудников, благодаря которым развиваются культурные традиции, прививается любовь к природе, оказывается помощь ближним.

– И очень приятно, что такой конкурс был организован в Год волонтера, это очень знаково, на мой взгляд, – подчеркнула представитель Общественной палаты.

Самой яркой и значимой была признана работа инициативной группы Воркутинского ЛПУМГ. Гран-при воркутинцам принес проект «Достойной работе – безопасный труд». Это конкурс, который проводится среди старшеклассников воркутинских школ, ему предшествует масштабная подготовительная работа, детей знакомят со спецификой деятельности газотранспортного предприятия, требованиями к безопасности охраны труда.

– Идея родилась в 2016 году, в Год охраны труда. И к нынешнему моменту мы провели уже три финала конкурса. Дети в нем участвуют самые талантливые, идет отбор во всех городских школах, ребята проходят два сложнейших этапа, а на третьем представляют свои проекты в области безопасности. Разрабатываются проекты совместно с нашими сотрудниками, – рассказал автор проекта, заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности филиала Дмитрий Петров. – Мы прививаем ребятам культуру безопасности, и это им безусловно пригодится в будущем. Вывозим их на экскурсии на производственные объекты, за каждой командой закреплен куратор от предприятия. Конечно, это играет и большую профориентационную роль.

В финале церемонии награждения Александр Гайворонский, поблагодарив всех участников конкурса, пообещал, что отныне «Факел добра» станет традиционным и будет проводиться регулярно.

Владимир Блохин, заместитель генерального директора по общим вопросам:

– Без волонтеров сегодня никуда. Я уверен, что каждый из участников конкурса внес свою каплю в это море доброты и чудес.

Владимир Прохоров, заместитель генерального директора по корпоративной защите:

– Думаю, большинство со мной согласится, что спорт – это не только здоровье, не только накачивание мышц, но и формирование силы духа, силы характера, умение ставить перед собой новые задачи и достигать их, а стало быть – развиваться. Большое спасибо нашим сотрудникам, которые участвуют в благотворительных спортивных проектах, ведь они вовлекают сотни и тысячи людей, в том числе детей, в активные занятия физкультурой и спортом. Сильный духом, физически крепкий человек – непобедим, а значит, непобедима и наша страна.

Дмитрий Волков, заместитель генерального директора по эксплуатации газопроводов:

– Все мы, как жители Ухты, знаем о проблемах в сфере ее благо-устройства, и наша социальная ответственность – это просто человеческая ответственность перед нашим краем, территориями нашей деятельности. Спасибо добровольцам за их инициативы, я знаю, что без активности, желания ни один из этих проектов не был бы реализован.

Максим Зорин, заместитель генерального директора по экономике и финансам:

– «Факел добра» – это хороший пример того, как за небольшие деньги, а иногда и вовсе без них удается воплотить такие проекты, в которых нуждаются все жители городов, поселков, где работает ООО «Газпром

трансгаз Ухта».

Анна ПОТЕХИНА

Фото пресс-службы ООО «Газпром трансгаз Ухта»

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