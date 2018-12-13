Лаборатория для будущих технологов-бумажников

При поддержке Монди СЛПК в Сыктывкарском целлюлозно-бумажном техникуме осенью 2017 года открылась лаборатория технологического контроля. Современное оборудование для нее было приобретено в рамках социального партнерства между учебным заведением и комбинатом. Компания инвестировала в создание уникальной учебной площадки порядка пяти с половиной миллионов рублей. Корреспондент «Республики» побывал в техникуме и узнал, как помогает современное оборудование в подготовке будущих бумажников.

Большинство выпускников Сыктывкарского целлюлозно-бумажного техникума после получения диплома идут работать на Монди СЛПК. Основная задача лаборатории – это подготовка будущих специалистов для целлюлозно-бумажной промышленности. Каждый из них должен уметь контролировать качество сырья, полуфабрикатов, химикатов, готовой продукции комплексной переработки древесины, постоянно пополнять свои знания, изучать возможности внедрения современных технологий.

– Открытие лаборатории стало новым витком в развитии нашего образовательного учреждения, – сказала директор техникума Елена Выборных. – Аналогов данной лаборатории в республике нет. Технологов по комплексной переработке древесины выпускает всего несколько российских учебных заведений, в том числе наш техникум. Но таким современным оборудованием оснащена только наша лаборатория, другие ссузы, скорее всего, подобным оснащением похвастать не могут. Можно смело сказать, что это уникальный проект.

По словам директора учебного заведения, такая лаборатория очень важна на современном этапе профессионального обучения, когда осваиваются новые технологии. Техникум участвует в приоритетном проекте – готовит высококвалифицированные кадры, и ребята, которые обучаются на новом оборудовании, конкурентоспособны и будут востребованы на рынке труда.

– Открытие лаборатории повысило престиж специальности технолога по комплексной переработке древесины, – отметила Елена Выборных. – Выросло качество подготовки наших студентов, улучшилось качество подготовки дипломных проектов. У выпускников повысились профессиональные навыки по работе с щепой, анализу целлюлозы. В этом году впервые все наши студенты – будущие технологи защитили свои дипломные проекты на отлично. Сто процентов наших выпускников по этой специальности трудоустроены на Монди СЛПК. На комбинате они проходят производственную и преддипломную практику. Повысился уровень присвоения квалификационных разрядов. Все учебные планы и программы техникума согласованы с Монди СЛПК. Поэтому можно сказать, что мы целенаправленно готовим специалистов для данного предприятия. Техникум, как и комбинат, в следующем году отметит свой полувековой юбилей. В 1969 году наше учебное заведение было создано специально для того, чтобы готовить специалистов для комбината. Сейчас мы обучаем студентов по шести техническим специальностям, у нас высокий конкурс для абитуриентов и очень сильные, опытные педагоги. Компания готовит у нас для себя резерв кадров. Спасибо за поддержку грамотной, высококвалифицированной команде Монди СЛПК во главе с Клаусом Пеллером.

Елена Выборных также рассказала о том, что готовить работников по специальности «Технология комплексной переработки древесины» уже не первый год помогает уникальный проект «Школа будущего специалиста». В минувшем октябре вновь стартовала школа будущего технолога: сначала студенты изучают теорию, а затем в лаборатории отрабатывают практические навыки. Одновременно с этим будущие технологи постигают мудрости профессии и непосредственно на комбинате – получают там хороший уровень теоретической и практической подготовки. Темы их проектов определяют сотрудники Монди СЛПК.

– Выпускники школы будущего специалиста получают хорошую путевку в жизнь, – отметила директор техникума. – Добавлю, что все наши студенты с первого по четвертый курс, а это 496 человек, являются членами профсоюзной организации комбината. Они участвуют во всех спортивных мероприятиях, тренингах и мастер-классах, молодежных съездах, КВН, которые проводит профком предприятия. Совместно с сотрудниками Монди СЛПК занимаемся благоустройством территории Эжвы. Все это делается для того, чтобы наши выпускники, придя работать на комбинат, уже знали его традиции и историю.

Лабораторный кабинет «Технология производства комплексной переработки древесины» впервые создан на базе учебного заведения и нужен для подготовки специалистов для целлюлозно-бумажной промышленности. АО «Монди СЛПК» обеспечило лабораторию уникальным оборудованием из Германии. На нем студенты учатся контролировать качество сырья целлюлозы, полуфабрикатов, бумаги и картона, изучают возможности внедрения современных технологий в производство офсетной бумаги. Это первый опыт создания лаборатории для технологов на базе ссуза. Здесь будут обучать таким рабочим профессиям, как лаборант механического испытания готовой продукции – бумаги, лаборант физико-химических методов анализа, размольщик целлюлозы и другие.

Преподаватель техникума Татьяна Шехурдина в беседе с корреспондентом «Республики» отметила, что, когда студенты имеют возможность работать на таком современном оборудовании, это значительно повышает уровень их знаний и навыков.

– Монди СЛПК предоставил нам такое оборудование, на котором сейчас работают сами сотрудники, – подчеркнула преподаватель. – Плюс, на мой взгляд, как классного руководителя, это дисциплина. У нас составлен график занятий в лаборатории, и ребята по часу после уроков занимаются анализами. Уровень знаний, конечно, повышается, так что они приходят на комбинат хорошо подготовленными, наших выпускников с удовольствием берут на работу в лабораторию предприятия. Специальность технологов одна из самых востребованных на Монди СЛПК. Они могут работать не только в лаборатории, но и на линии бумагоделательных машин. У них очень широкий выбор работы по специальности. Поэтому все выпускники-технологи востребованы на производстве. Во время защиты диплома половина из них уже работают на комбинате.

Татьяна Шехурдина отметила и эффективность проекта «Школа будущего специалиста». Все ребята, которые прошли через этот проект, трудоустроены на предприятии. В этом году в проект взяли одиннадцать учащихся второго курса. Можно сказать, что для них трудоустройство уже гарантировано. До лета они еженедельно будут знакомиться с технологической линией на производстве, чтобы узнать все тонкости своей будущей работы. В учебной лаборатории техникума студенты анализируют ту же самую щепу, что и на комбинате. Технологическая щепа для варки целлюлозы должна соответствовать определенным параметрам. Учащиеся исследуют параметры щепы, производят ее сортирование по размерам, определяют ее плотность – пригодность для варки целлюлозы, передают полученные данные на производство, и там решают, годится ли щепа для варки, а если нет, то что сделать для того, чтобы щепа соответствовала технологическим стандартам.

Сами студенты также высоко оценивают предоставленное Монди СЛПК лабораторное оборудование.

– Лаборатория дает нам большие возможности для изучения технологических процессов, мы учимся тому, что и как нужно делать в лаборатории на Монди СЛПК. Мы выполняем те же самые анализы, которые будем делать на производстве. Поэтому приходим на практику, уже хорошо зная новое оборудование, – рассказала «Республике» будущий технолог второкурсница Ксения Ракина. – После получения диплома я планирую работать на Монди СЛПК, где сейчас уже трудится моя сестра. По окончании второго курса подготовлю и отправлю на комбинат свое резюме.

Однокурсник Ксении Владимир Логинов также планирует работать на предприятии.

– Если хорошо покажешь себя во время производственной практики, то можно устроиться на комбинат, – уверен молодой человек. – В лаборатории мы изучаем геометрические показатели щепы, ее влажность и плотность. Для того чтобы сварилась качественная целлюлоза, щепа должна обладать рядом нужных параметров, быть без гнили и вредных примесей.

Идея создания лаборатории возникла в 2016 году. Компания предъявляет высокие требования к качеству продукции, и ее специалисты ведут постоянную работу в этом направлении. Поэтому понадобился дополнительный ресурс для полноценного выполнения необходимых исследований, нацеленных на оптимизацию производственных процессов, экономию сырья, повышение качества готовой продукции и предоставление информации покупателям. На детальную проработку проекта ушел год. Уникальность новой лаборатории в том, что она практически полностью воссоздает реальные производственные условия и позволяет осуществлять взаимовыгодное сотрудничество с СЦБТ по вопросам развития технологии целлюлозно-бумажной промышленности, а именно – проводить лабораторные испытания с привлечением студентов и преподавателей техникума.

Монди СЛПК активно участвует в развитии профессионального образования в регионе – это необходимая мера в условиях кадрового дефицита. Лаборатория технологического контроля позволила улучшить подготовку будущих технологов целлюлозно-бумажной промышленности в сфере повышения уровня их практических навыков. Для предприятия важно, чтобы на производство приходили квалифицированные специалисты, обладающие компетенциями в соответствии с требованиями современной глобальной компании.

Артур АРТЕЕВ

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