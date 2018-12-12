Бар уличили в ночной торговле спиртным

Вступило в силу решение Интинского городского суда по иску прокурора Инты к местному индивидуальному предпринимателю. Суд признал действия по продаже алкогольной продукции в баре «Крафт» с 22.00 до 08.00 незаконной и запретил такую торговлю.

Основанием для обращения прокурора в суд явились результаты прокурорской проверки, а также внеплановой выездной проверки Роспотребнадзора, проведенной во исполнение требования прокуратуры.

Как пояснили в прокуратуре Коми, статья 1 Закона РК от 03.07.2012 № 60-РЗ «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Коми» не допускает на территории региона розничную продажу алкогольной продукции с 22.00 до 08.00 индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания.

В ходе проверок было установлено, что в баре «Крафт» по улице Мира, 37а осуществляется продажа спиртных напитков ночью. Торговля велась, несмотря на наличие в помещении объявления «Алкогольная продукция продается с 08.00 до 22.00. Администрация». Однако прокуратура получила достаточно доказательств осуществления незаконной торговли для обращения с иском в суд. Сотрудникам прокуратуры также удалось доказать, что деятельность заведения не соответствует ни одному из видов предприятий общественного питания.

Суд согласился с выводом прокуратуры о том, что данный объект является магазином, где запрещено продавать алкогольную продукцию ночью. Исполнительный лист по данному гражданскому делу предъявлен к исполнению. Фактическое исполнение исковых требований взято на контроль.

Светлана СОЛОВЬЕВА