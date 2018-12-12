Аферист обманывал переселенцев из Воркуты

Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Воркуты. Он обвиняется в совершении пятнадцати фактов мошенничества. Его жертвами стали граждане, которые должны были приобрести жилье за пределами Крайнего Севера за счет бюджетных средств в рамках программы переселения.

Как сообщили в прокуратуре Коми, воркутинец взялся якобы оказывать услуги по приобретению и последующей продаже жилья тем, кто получал государственные сертификаты на переселение. А на самом деле предприимчивый делец реализовывал мошенническую схему.

Злоумышленник получал от владельцев сертификатов нотариальную доверенность на совершение сделок по приобретению жилья. В дальнейшем на имя своего знакомого он покупал дешевые и фактически непригодные для проживания помещения в Краснодарском крае, Московской, Ленинградской и Нижегородской областях. Впоследствии это жилье по завышенной цене выкупалось для переселенцев за счет средств государственного жилищного сертификата. Разницу между фактической стоимостью помещений и суммой социальной выплаты злоумышленник забирал себе и распоряжался деньгами по своему усмотрению.

В результате пострадали 15 жителей Воркуты, которым причинен ущерб на сумму 40,7 миллиона рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Воркутинский городской суд.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото sfo.rossiya.media