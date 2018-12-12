Чиновница незаконно предоставляла жилье

Княжпогостский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении главы сельского поселения «Чинъяворык». Она признана виновной в превышении должностных полномочий. Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры Княжпогостского района.

По информации прокуратуры РК, в 2013 году глава сельского поселения «Чиньяворык» решила любым путем исполнить адресные программы по переселению граждан из аварийного жилья и тем самым зарекомендовать себя в качестве грамотного специалиста и руководителя. Для этого чиновница предложила троим бывшим жителям поселка сняться с регистрационного учета по новым местам жительства и фиктивно зарегистрироваться в Чиньяворыке. Трое граждан зарегистрировались в многоквартирных домах поселка, включенных в перечень аварийного жилья. В дальнейшем в рамках реализации программы всем троим было предоставлено жилье в Емве. Преступные действия были выявлены сотрудниками УФСБ России по Коми.

Суд признал главу сельского поселения виновной в инкриминируемом деянии и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также она на два года лишена права занимать определенные должности на госслужбе.

После вступления приговора в законную силу прокуратура будет решать вопрос о предъявлении требований о возврате незаконно предоставленного жилья в казну.

Ирина СМИРНОВА

Фото bizmrg.com