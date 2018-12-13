Правительство внесло в Госдуму законопроект, который распространит антикоррупционные стандарты на врачей, учителей и других служащих. Им будет запрещено получать любые подарки, кроме цветов и канцтоваров. Например, по мнению представителя Минтруда России Дмитрия Баснака, популярная у пациентов практика благодарить врачей коньяком является сомнительной. Напомним, сейчас учителям и врачам запрещено дарить подарки дороже трех тысяч рублей, а правила о цветах и печатной продукции распространяется только на чиновников. Если закон примут, врачи и учителя должны будут сообщать о дорогих подарках руководству. За нарушения их могут уволить или вынести выговор или предупреждение о неполном служебном соответствии. Надо ли распространять антикоррупционные стандарты на врачей и учителей?

Александр Лютоев, заместитель главного редактора районной газеты «Вперед»:

– Уже не помню, дарили ли мы подарки учителям, помимо цветов, оканчивая школу, – было это в далеком 80-м году прошлого века. Но сейчас это стало традицией, так же, как и подарки врачам, оказавшим помощь. Конечно, можно ужесточить законодательство и приравнять любой подарок, кроме цветов и блокнотов, к взятке, наказывать провинившихся, увольнять. А не получится ли так, что школы и больницы, особенно сельские, и так испытывающие кадровый голод, вообще со временем останутся без специалистов? Сейчас российское административное и уголовное законодательство уже настолько жесткое, что мы неумолимо приближаемся к советскому периоду тридцатых годов XX века. Все надо делать обдуманно и взвешенно, не копируя тупо западную практику. Необходимо также учитывать и национальные особенности нашего народа, во всяком случае, пока мы не достигли уровня жизни и менталитета европейцев. А это наступит еще не скоро.

Дмитрий Латынин, депутат совета Усинска:

– Антикоррупционные стандарты необходимо распространять на вип-менеджеров госкорпораций, работников государственных телерадиокомпаний, имеющих гражданство зарубежных стран, владеющих элитной недвижимостью. Имеющихся стандартов для учителей и врачей более чем достаточно. Кроме того, в Уголовном кодексе никто не отменял понятия «взятка», если речь в новом проекте идет именно о дорогостоящих, так называемых подарках, преподносимых за какую-либо услугу, а равно по требованию либо высказанному пожеланию, оцененных выше официальной заработной платы.

Юлия Данилова, корреспондент газеты «Новая жизнь»:

– Видимо, в русском человеке заложена привычка благодарить кого-то не добрым словом, а чем-то материальным, будь то врач или педагог. В детских садиках родители уже за год скидываются на подарки воспитателям и персоналу детского учреждения. Стало модным трендом дарить подарки учителям в день их рождения, на Новый год, День учителя, выпускной. Я считаю, такую форму благодарности надо урегулировать в соответствии с законодательством.

Елена Рычкова, музыкальный руководитель детского сада:

– Считаю, что да, надо. Все мы выполняем свою работу и получаем зарплату за это. А подарки, кому бы они ни преподносились (госслужащему, бюджетнику), учат разделять пациентов, детей, родителей на платежеспособных и нет, и соответственно оказываются услуги.

Антонина Зиновьева, пенсионерка, Усть-Вымский район:

– Я не считаю врачей и учителей особой кастой, поэтому антикоррупционные стандарты должны распространяться на всех без исключения.

Василий Лютоев, руководитель МАУ «Усть-Вымспорткомплекс»:

– Сначала надо антикоррупционные стандарты на деле, а не на бумаге внедрить у высших государственных чиновников, а потом уже думать о врачах и учителях.

Вячеслав Камашев, педагог дополнительного образования, Сосногорск:

– Насколько могу представить, для учителей, как правило, эти подарки, если говорить юридическим языком, за уже оказанные услуги (много лет учили, воспитывали), то есть жест благодарности от родителей, а не за будущие преференции, ведь они расстаются. Мне кажется, это благородно со стороны родителей. И здесь вопрос, насколько это действие попадает под определение коррупции. Вообще не представляю, какой дорогой подарок может быть учителю. Шуба, что ли? И еще один момент – дарят ведь лучшим учителям, а по закону будет предупреждение о неполном служебном соответствии и даже увольнение. И если принимать такой закон, может, он называться будет все-таки не о коррупции, а как оно есть – о подарках. На фоне многочисленной информации о золотых парашютах, миллионных ежемесячных зарплатах менеджеров, недвижимостях, офшорах и так далее как-то сложно будет воспринимать этот закон, ставить под одно определение учителя и чиновника во власти. Другое дело – пожертвования для учебного класса, школы, но они для целенаправленного использования дара, это уже определено законом, и здесь, единственно, необходимо соблюдать принцип добровольности.

Юрий Чупров, школьный учитель, Ижемский район:

– Я поражаюсь нашим законотворцам, они ищут коррупцию там, где она быть не может. Не знаю, как в городах-миллионниках, но в нашей сельской глубинке, где кругом безработица и люди еле концы с концами сводят, говорить о крупных подарках – это ересь. Мне порой кажется, наши законодатели вообще не знают, как живут простые люди. Видимо, их дети учатся в элитных школах, где принято дарить крупные подарки, а самим им теперь нельзя брать, вот они и решили с собой уравнять.

Олег Берестов, юрисконсульт, Ухта:

– Что изменится, если запретят цветы? Несли и будут нести. В отношении коньяка в подарок врачу – довольно спорно. Если врач – мужчина, смешно нести цветы, остается алкоголь. Если болен и болеть будешь еще, понесешь, и не смешно, если не будет чем отблагодарить.

Светлана Сажина, заведующая кафедрой СГУ имени Питирима Сорокина:

– Поражает то, что те отрасли, которые отвечают за будущее нашего государства – медицина и образование, находятся в постоянном дисбалансе. Этому способствуют не только регулярные реформы, особенно отмечу образование, где ежегодно штампуются и вводятся в действие новые документы (ФГОС, профессиональный стандарт, новые аттестационные процедуры педагогов, перечни новых учебников и другие), но специфическое отношение к работникам. Увеличение нагрузки у педагогов, вызываемой реформами (регулярное изменение учебной документации и тому подобное), никак не отражается на их заработной плате.

Антикоррупционные стандарты для данных категорий работников – это последняя капля. Им, работающим «в поле», и так не дарят ни замков, ни машин, ни телевизоров. Единственное, что могут презентовать благодарные родители или пациенты на 8 Марта, 23 февраля или Новый год – это коробка конфет, шоколад или баночка кофе. Часто родители в школе или детском саду покупают или делают своим любимым педагогам изделия сами (топиарии, например). Неужели же надо будет еще теперь писать дополнительно ко всей бесконечной новой учебной документации еще и оправдательный документ, что родители подарили и почему не цветы и блокнот?

Я считаю, что это полное неуважение власти к работникам, осуществляющим свою деятельность на благо государства. Именно к тем работникам, на которых государство возлагает особую миссию по сохранению здоровья и образованию своих граждан.

Подготовила Лина ПЕРОВА

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