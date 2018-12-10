Нокауты по-тюменски

Мини-футбольный клуб «Ухта» в сезоне-2018/19 чемпионата суперлиги редко радует болельщиков победами. В очередных матчах на домашней арене против команды «Тюмень» ухтинцы дважды уступили с общим счетом 3:14. Поединки прошли 8-9 декабря.

В первой игре гости индустриальной столицы Коми начали громить «Ухту» уже с третьей минуты матча. В обоих таймах они локально побеждали, забивая по три гола. На этот «расстрел» ухтинцы смогли ответить лишь единожды во втором тайме. Итог игры – 6:1 в пользу гостей. Второй матч оказался более результативным, но не более радостным для хозяев паркета. Открыв счет в стартовом тайме, «Ухта» тут же получила от гостей три гола подряд. Следующее взятие ворот стало последним достижением ухтинцев в игре. Первый тайм завершился со счетом 5:2 в пользу «Тюмени». Во втором игровом отрезке гости «накинули» к забитым в первом тайме пяти голам еще три и оформили победу со счетом 8:2.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Ухты» Станислав Ларионов отметил, что у команды «вроде бы что-то получается», но ей чего-то не хватает. Он сказал, что его подопечные провели две качественно разные игры и если за первый матч перед болельщиками стоит извиниться, то во втором «были позитивные моменты»:

– Вроде у нас что-то получается, мы создаем конкуренцию хорошему сопернику, а потом поднимаешь глаза на табло, а там такой счет.

После шестнадцати встреч в суперлиге «Ухта» с двумя победами и 14 поражениями занимает последнее место в турнирной таблице. Следующие игры ухтинцы проведут 14-15 декабря в Екатеринбурге против местной «Синары».

Ярослав СЕВРУК

Фото mfktyumen.ru