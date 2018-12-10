Своя вода не помогла

6-8 декабря в Сыктывкаре впервые проходили всероссийские соревнования по плаванию среди юношей (13-14 лет) и девушек (11-12 лет). В состязаниях на короткой воде (25 метров) участвовали команды из 39 субъектов страны (342 спортсмена). Пловцы из Коми не завоевали ни одной медали. В общем зачете первенствовала сборная Москвы.

Общаясь с журналистами в первый день стартов, главный судья состязаний Татьяна Коровина отмечала, что для нынешней сборной Коми отличным результатом будет попадание в десятку лучших в общем зачете. О месте в призерах одиннадцатому региону пока можно только мечтать, ведь по сравнению с нашей сборной у конкурентов из Москвы и Санкт-Петербурга есть по два-три полноценных состава. Исходя из этого сразу две команды сборной Москвы нашли себе места на пьедестале почета: золото завоевала их первая команда, бронзу вторая. Серебро общего зачета досталось команде Санкт-Петербург-1. Не завоевав ни одной медали, спортсмены Коми оказались на 23-м месте.

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com/orbitaswim11