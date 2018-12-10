Ухтинцы «натанцевали» себе европейское золото

Николай Костюк и Никита Виноградов – участники известного в Коми танцевального коллектива из Ухты «United Bit» завоевали золото чемпионата Европы по чир-спорту (танцевальный вид спорта, включающий хореографические и акробатические элементы). Турнир проходил 8-9 декабря в Афинах.

Как сообщает пресс-служба минспорта Коми, Николай Костюк и Никита Виноградов «озолотились» в дисциплине «hip-hop двойки» среди юниоров. Серебро завоевали танцоры из Украины, третье место у представителей Нидерландов.

Для чир-спортсменов из Коми это был первый чемпионат Европы. Через два года они планируют «выстрелить» уже на чемпионате мира по чир-спорту. Мировой турнир среди студентов пройдет в Корее.

Ярослав СЕВРУК

Фото предоставлено министерством спорта Коми