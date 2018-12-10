Новый самоучитель коми языка

Автор: Редактор 10.12.2018

«Сёрнитыштам, ёртöй!» («Поговорим, друг!») – так называется новый самоучитель коми языка. Автор вышедшего в свет учебного пособия – известный лингвист, заместитель директора по научным вопросам, заведующий отделом языка, литературы и фольклора Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН доктор филологических наук Евгений Цыпанов.

Самоучитель состоит из предисловия, раздела о характерных особенностях коми языка, 19 уроков, небольшой песенной хрестоматии, коми-русского и русско-коми указателей слов и грамматических таблиц. В уроках даются сначала объяснения нового грамматического, лексического, синтаксического материала, сопровождаемые примерами, затем идут тексты для чтения, перевода, пересказа, а также упражнения.

Успешно усвоившие весь материал курса способны говорить на коми языке и читать, понимать, переводить тексты средней сложности, а также писать небольшие сочинения. Естественно, этот курс является лишь базой для дальнейшего углубленного изучения коми языка.

Артур АРТЕЕВ

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