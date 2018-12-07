Тепло для тепличного комплекса

7 декабря прошлого года под Сосногорском была забита первая свая тепличного комплекса. Ровно год спустя в теплицы подано тепло.

Энергоцентр комплекса запустили накануне в 22.10, и уже к утру начало отапливаться рассадное отделение, а затем и сами теплицы. Через пару дней, когда помещения прогреются, в теплицах будут укладывать полы, устанавливать оборудование, проводить пусконаладочные работы. Займет все это ориентировочно четыре месяца, затем начнется высадка семян.

Изначально планировалось, что первая рассада появится раньше, но, по словам министра сельского хозяйства Коми Анатолия Князева, планы пришлось скорректировать из-за непредвиденных обстоятельств.

– Была задержка с выдачей кредита, а закупленное импортное оборудование застряло на заводе из-за санкций, – рассказал министр. – К счастью, все вопросы удалось решить. Очень опасался, что из-за того, что тепло не подано, на крышах теплиц скопится снег, от этого они могли разрушиться. Но повезло, что снега пока мало.

В ближайшее время строителям предстоит установить оборудование по досветке теплиц, без него на севере выращивать овощи в теплицах нерентабельно.

Более 60 местных жителей уже прошли обучение для работы в тепличном комплексе. А всего на работу сюда готовы прийти 130 человек.

Анна ПОТЕХИНА

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