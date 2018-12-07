Венгерский гуляш от консула

В пятницу в Сыктывкар прибыли генеральный консул Венгрии в Санкт-Петербурге господин Габор Ференц Надь и атташе по торгово-экономическим вопросам Генерального консульства Венгрии в Санкт-Петербурге господин Габор Микец. В столице Коми гости проведут весь уик-энд, сообщает сайт правительства региона.

В программе делегации запланированы встречи с участием руководителей региональных министерств, а в рамках культурной программы – посещение Финно-угорского центра России, Государственного театра оперы и балета Коми, национальных музея и библиотеки, Финно-угорского этнокультурного парка.

Кроме того, делегация примет участие в туристской выставке «KomiExpoTravel», где генеральный консул представит туристический потенциал Венгрии и лично проведет кулинарный мастер-класс «Венгерский гуляш».

Напомним, выставка развернется в ТРЦ «Июнь». В субботу, 8 декабря, она будет работать с 10 до 18 часов, 9 декабря – с 10 до 16 часов.

Лина ПЕРОВА