Победа «Огненной дуги»

Десятилетний Андрей Вавилов из Троицко-Печорска занял третье место в номинации «Вдохновленные искусством» конкурса «Доброволец России – 2018» в возрастной категории до 18 лет. Всего на конкурс, финал которого состоялся в Москве, было направлено более десяти тысяч проектов из разных регионов страны. Среди лучших в конкурсе «Великие имена России» – Коми региональное отделение «Волонтеров Победы».

Настольную игру «Огненная дуга», участники которой должны продемонстрировать знание истории Великой Отечественной войны, Андрей Вавилов разработал, вдохновившись рассказами своего деда о войне, совместным просмотром художественных и документальных фильмов, чтением книг. Мальчик записывал фамилии командиров, героев, даты боев, а попутно увлекался изготовлением моделей танков. И постепенно придумал новую игру, в которой нужно было «стрелять» вопросами.

Получившуюся настольную игру Андрей Вавилов принес в свой 4 «а» класс Троицко-Печорской школы №1, и одноклассникам она понравилась. После чего при поддержке семьи он начал проводить «Огненную дугу» для посетителей библиотеки квартала Южный.

– Весь класс и школа очень рады победе Андрея и гордятся им. Да что там школа – весь Троицко-Печорск, даже те, кто о нем раньше и не слышали, – рассказала классная руководительница Андрея Вавилова Ольга Лёвкина. – Вчера даже на улице разговор услышала: «А что это за мальчик и что за игру он придумал?» Теперь всем о нем рассказываю. Очень рада, что его увлечение танками вылилось в такую интересную работу, что ее даже на всероссийском уровне оценили. Вообще Андрей очень активный, живой, спортивный, на районных лыжных соревнованиях побеждал, очень общительный, друзей у него много, так что в понедельник, когда придет в школу, думаю, поздравлять его будут очень бурно!

В делегации от Республики Коми, отправившейся на Международный форум добровольцев, в рамках которого прошло награждение участников конкурса, Андрей Вавилов был самым младшим.

Кроме конкретных победителей конкурса «Доброволец России», в Москве наградили и активные регионы. Победители всероссийского конкурса «Регион добрых дел» – 26 субъектов Российской Федерации – получили субсидии в размере от 1,7 до 11,9 миллиона рублей в рамках федерального проекта «Социальная активность». Республике Коми досталось восемь миллионов на реализацию лучших практик волонтерства в 2019 году.

Кроме того, команда добровольцев из Коми отмечена за активную работу по проведению общенационального конкурса «Великие имена России», в ходе которого выбиралось, чьи имена присвоить аэропортам страны: региональное отделение движения «Волонтеры Победы» на третьем месте в категории «города с населением от 200 до 400 тысяч жителей».

Анна ПОТЕХИНА

Фото vk.com