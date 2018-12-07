Волонтеры обучились сопровождению

С 30 ноября по 2 декабря группа добровольцев из Сыктывкара прошла обучение по сопровождению людей с ограниченными возможностями в Школе волонтеров в Санкт-Петербурге.

Программа семинара школы волонтеров была насыщенной и познавательной. В нее вошли командообразующие, коммуникативные, туристические игры, конкурсы, походы и фестиваль «Настольные игры».

Как рассказала председатель республиканского общества инвалидов Маргарита Колпащикова, в команде из Сыктывкара были как ребята с инвалидностью, так и здоровые. В задачи семинара входило – научить сопровождению инвалидов. По словам руководителя КРО ВОИ, в своей организации они стремятся не дублировать функции социальных работников и не сосредотачиваться на оказании обычной бытовой помощи. Главная цель волонтеров – содействовать адаптации инвалидов в обществе, помочь им найти и реализовать свои таланты и способности.

– Например, инвалиды, которые успешно прошли медико-социальную экспертизу и хорошо понимают, что такое индивидуальная программа реабилитации, как она заполняется, сопровождают на комиссию МСЭ других ребят с инвалидностью, чтобы поддержать или вовремя напомнить о чем-то, – пояснила Маргарита Колпащикова. – Кроме того, ребята, имеющие таланты в рукоделии, берут шефство над теми, кто хочет этому искусству обучиться, вместе со своими подшефными они выбирают необходимый материал, преподают им азы мастерства. У нас есть также группа взаимоподдержки, где родители детей-инвалидов могут получить консультации о том, как защитить права своего ребенка.

Галина ГАЕВА

Фото szn24.ru