Стрижка с молнией в подарок

Необычную акцию к Международному дню инвалида организовали волонтеры Благотворительного фонда «Новая жизнь» и парикмахерская «Barbershop OldBoy» в Сыктывкаре.
Бесплатные стильные прически и знакомство с историей появления мужских цирюльников стали подарком воспитанникам Кочпонского психоневрологического интерната в Международный день инвалида.
Организаторами похода в парикмахерскую выступили волонтеры, а возможность преобразиться детям предоставил парикмахер Иван Прошев. Он рассказал юным клиентам историю мужских парикмахеров и сделал модные стрижки по их желанию. Трем ребятам по их просьбе мастер выбрил символ молнии.
Галина ГАЕВА
Фото vsekosy.ru
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