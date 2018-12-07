Стрижка с молнией в подарок

Необычную акцию к Международному дню инвалида организовали волонтеры Благотворительного фонда «Новая жизнь» и парикмахерская «Barbershop OldBoy» в Сыктывкаре.

Бесплатные стильные прически и знакомство с историей появления мужских цирюльников стали подарком воспитанникам Кочпонского психоневрологического интерната в Международный день инвалида.

Организаторами похода в парикмахерскую выступили волонтеры, а возможность преобразиться детям предоставил парикмахер Иван Прошев. Он рассказал юным клиентам историю мужских парикмахеров и сделал модные стрижки по их желанию. Трем ребятам по их просьбе мастер выбрил символ молнии.

Галина ГАЕВА

Фото vsekosy.ru