Корень проблемы – доступность

Самой главной проблемой инвалидов остается отсутствие права на свободное передвижение. Об этом заявила председатель Коми республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Маргарита Колпащикова на состоявшемся в Госсовете РК рабочем совещании, посвященном мерам по улучшению качества жизни людей с инвалидностью в Республике Коми.

Встреча представителей общественных организаций инвалидов и профильных ведомств исполнительной власти, отвечающих за эту сферу, была приурочена к Международному дню инвалида, который отмечается 3 декабря.

Свое выступление Маргарита Колпащикова начала с призыва называть таких граждан людьми с инвалидностью (это международный термин), а не людьми с ограниченными возможностями. В Коми порядка 70 тысяч инвалидов, из них 3326 – дети. Республиканская организация ВОИ сегодня самая крупная из общественных структур в регионе и вправе поднимать перед властью вопросы, требующие решения. Ключевой из них – доступная среда, она по-прежнему остается для инвалидов недоступной.

Общественница представила результаты прошлогоднего мониторинга среди членов организации, согласно которому более половины опрошенных сообщили, что постоянно нуждаются в посторонней помощи при перемещении – чтобы выбраться на улицу, попасть в учреждения, сесть в транспорт. В подавляющем большинстве случаев им помогают родные и близкие люди, а также соседи и соцработники. На плохую транспортную доступность указали 64 процента опрошенных, 21 процент никогда не посещали кинотеатры и театры, не покупали для себя одежду в магазинах, все по той же причине – невозможности выйти из дома. Более 20 процентов инвалидов никогда не работали. Многие из них хотят трудиться, то добраться до места работы для них настолько сложно, что они опускают руки.

– Несколько лет назад я очутилась в инвалидной коляске и не представляю, как бы сейчас ходила на работу, если бы у меня не было машины, если бы она не стояла прямо у подъезда, если бы не было мужа, который эту коляску вытащит – затащит. Наверное, тоже сидела бы дома, – призналась журналистам на брифинге перед совещанием Маргарита Колпащикова и привела пример того, как справляются с этой проблемой некоторые ее товарищи: – У нас есть ребята, работающие не полную неделю, а два дня. Эти два дня родители вынуждены брать выходные, чтобы привезти их на работу, а потом забрать.

К сожалению, программа «Доступная среда» до сих пор не решила проблему как таковую. В ней сказано, что необходимо обеспечить физическую доступность инвалидов на объекты, поэтому входы во все учреждения, организации и торговые точки обязали снабдить пандусами. Пандусы, где могли, когда удачно, а когда нет, установили. Инвалиды могут по ним подняться и войти в здание, но все остальные барьеры остались: узкие двери, высокие пороги, отсутствие лифтов и специального санузла.

– Все равно кто-то должен выходить – открывать эти двери, помочь преодолеть эти пороги, то есть пандус – не панацея, – констатировала председатель КРО ВОИ.

Перестраивать здания под нужды инвалидов зачастую нет возможности либо же это требует больших затрат. Поэтому Маргарита Колпащикова призвала пересмотреть сам подход к решению проблемы – с физической доступности объектов перейти на получение доступной услуги.

В пример она привела администрацию Сыктывкара: добраться на второй этаж и выше инвалиду проблематично, поэтому градоначальник Валерий Козлов распорядился выделить специальное помещение на первом этаже, где ведут прием все необходимые специалисты. За такой разумный рациональный подход Маргарита Колпащикова особо похвалила и поблагодарила мэра столицы.

Что же должно помочь доступности получения услуг? Председатель общественной организации инвалидов перечислила четыре первоочередные меры. Все они не требуют больших затрат. Во-первых, органы власти и медицинские, образовательные, культурные, спортивные и прочие учреждения должны на своих сайтах и на всех информационных ресурсах разместить информацию – как к ним могут попасть инвалиды, а если нет, то какие услуги могут оказать дистанционно, на дому. Во-вторых, найти решение по улучшению доступности услуг, как это сделала сыктывкарская мэрия. В-третьих, обучить персонал, как грамотно, деликатно и уважительно работать с инвалидами. В-четвертых, самое затратное – оборудовать помещения санузлами для инвалидов. Если же такой возможности нет, организовать дело таким образом, чтобы оказывать услуги людям с инвалидностью в течение 10-15 минут. Либо приобрести узкую коляску, на которую можно пересадить человека с проблемами опорно-двигательного аппарата, чтобы он мог передвигаться в неприспособленных помещениях.

Это надо сделать в первую очередь, а уже на следующем этапе заниматься планировкой и строительством зданий с учетом доступной среды, подчеркнула Маргарита Колпащикова.

При этом, как ни удивительно, председатель КРО ВОИ заступилась за учреждения и торговые точки, с которыми судятся некоторые активные инвалиды.

– Например, четыре колясочницы подали в суд на пиццерию на Октябрьском проспекте, и суд постановил владельца заведения установить пандус. А администрация города указала, что пандус здесь установить нельзя, он заходит за так называемую красную линию. Точно так же все бани сейчас находятся под судами. Не все их можно переделать, но можно сделать одну приоритетной. Но, к сожалению, юристы не могут защитить бани, а ведь это не супердоходные структуры, чтобы их регулярно штрафовать за невыполнение судебных предписаний. То есть налицо ведомственная разобщенность. Нужно поработать с судами. Они всегда встают на сторону инвалидов, хотя далеко не все иски обоснованны. Инвалид требует оборудовать центральную входную группу, невзирая на то, что технически это невозможно. Нет независимой экспертизы и контроля, грамотного внешнего аудита, поэтому объекты сначала построят, а потом начинают адаптировать их под безбарьерную среду, – привела ряд аргументов Маргарита Колпащикова.

Она также предложила составить приоритетный реестр объектов, которые в первую очередь надо сделать доступными, чтобы «под амбразуру» штрафных санкций не попадали все учреждения подряд. Разработать муниципальный стандарт, чтобы на местном уровне было понятно, что и как необходимо сделать для организации доступной среды. И, конечно, должна появиться программа переселения для людей с инвалидностью.

Все эти предложения вошли в итоговую резолюцию рабочего совещания.

Галина ВЛАДИС

Фото marimedia.ru