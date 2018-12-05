Новые реалии и возможности целлюлозно-бумажной промышленности

Сергей Гапликов выступил в Вене с докладом о реализации Стратегии развития лесного комплекса Коми

Глава Коми Сергей Гапликов принял участие в IV Международной конференции «Целлюлозно-бумажная промышленность России – новые реалии, новые возможности», сообщает пресс-служба руководителя региона. Напомним, глава РК включен в состав Совета Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России.

Местом проведения масштабного форума стала столица Австрии Вена. Сюда съехались представители федеральных и региональных органов власти РФ, бизнеса, деловых и научных кругов, чтобы обсудить промежуточные итоги 2018 года и перспективы развития лесопромышленного комплекса на долгосрочный период.

На панельной дискуссии Сергей Галпиков представил доклад о реализации Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года в Республике Коми, которая, как известно, является одним из ключевых лесных регионов европейской части России.

Динамика производства демонстрирует рост

Как отмечено в докладе, общая площадь земель лесного фонда составляет 87 процентов территории республики (или 36,3 миллиона га). Общий запас древесины оценивается в 2,8 миллиарда кубометров, причем более 80 процентов из них приходится на ценные хвойные породы: ели и сосны. Общая расчетная лесосека составляет около 33 миллионов кубометров, а ежегодный объем лесопользования – 8,5 миллиона кубометров.

При этом до 90 процентов заготовленного древесного сырья перерабатывается предприятиями республики.

По итогам десяти месяцев этого года в Коми произведено более 900 тысяч кубометров пиломатериалов, свыше 650 тысяч тонн бумаги и почти 275 тысяч тонн картона. Динамика производства в среднем на 5 процентов превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Основным драйвером инвестиционного развития отрасли и одним из ключевых механизмов государственной поддержки является реализация приоритетных инвестиционных проектов. В Коми реализуются семь таких проектов с общим объемом инвестиций порядка 6 миллиардов рублей. В настоящий момент рассматривается возможность включения в число приоритетных инвестпроектов еще нескольких, в том числе проекта «Горизонт», реализуемого АО «Монди СЛПК».

– Приоритетные проекты являются действенным механизмом реализации основных направлений Стратегии развития лесного комплекса России. В числе этих направлений можно отметить развитие ориентированного на экспорт производства целлюлозы, рост выпуска для внутреннего рынка тарного картона и санитарно-гигиенических изделий, развитие ориентированного производства пиломатериалов, фанерно-плитных производств, деревянного домостроения. Все это крайне актуально сегодня для лесопромышленного комплекса республики, – прокомментировал Сергей Гапликов.

Специфика лесопромышленных кластеров

Ряду аспектов в докладе руководителя республики уделено особое внимание. В частности, глава Коми поделился опытом формирования на территории региона лесопромышленного кластера.

– В лесопромышленный кластер Республики Коми сегодня входят 15 предприятий и организаций. Это новый перспективный механизм поддержки инвестиционной деятельности. Однако кластерная организация в лесопромышленном комплексе имеет ряд специфических отличий от иных, например, машиностроительных кластеров. Это не позволяет в полной мере использовать существующие меры поддержки кластеров, – отметил Сергей Гапликов.

В связи с этим глава Коми предложил Минпромторгу России разработать и внести в правительство РФ проект постановления «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям лесопромышленного комплекса на цели реализации проектов в лесопромышленных кластерах», в котором будет учтена специфика кластерной организации в ЛПК. Также необходимо внести изменения в соответствующие нормативные акты, которые позволят расширить перечень возможных участников промышленных кластеров – предприятий лесной промышленности.

Зеленый свет ответственным арендаторам

Другое предложение руководителя региона – усилить контроль за исполнением арендных договоров лесопользователями.

В Коми площадь лесов, переданных в аренду с целью заготовки древесины, превышает 5,5 миллиона га. Прогнозная заготовка на этой арендной базе в текущем году превысит 6,7 миллиона кубометров древесины, установленная расчетная лесосека составляет около 12 миллионов кубометров.

– Для нас важно обеспечить ответственное пользование этим богатством. Необходимо повысить ответственность арендаторов за невыполнение договорных обязательств по объему и качеству проводимого воспроизводства лесов на лесном участке. Возможно, пересмотреть условия, дающие право на заключение договора аренды лесного участка на новый срок без проведения торгов. Необходимо установить требование о расторжении договора в случае невыполнения ежегодных объемов работ по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с проектом освоения, – отметил глава региона.

Эти меры позволят привлечь ответственных лесопользователей, будут стимулировать вложение средств арендаторов в строительство лесовозных дорог и выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов.

Дополнительная поддержка для производителей биотоплива

Также Сергей Гапликов предложил ввести дополнительные меры поддержки для производителей биотоплива.

Развитие биоэнергетики на основе древесных отходов является одним из перспективных направлений лесной промышленности РК. В регионе реализуются мероприятия по увеличению использования древесины, в том числе отходов деревообработки, для эффективного производства тепловой энергии. Сегодня в Коми уже работают 50 котельных, использующих экологичное топливо – щепу, топливные гранулы и брикеты. К 2021 году их число планируется увеличить до 96. Это позволит сформировать устойчивый рынок сбыта биотоплива и простимулировать инвестиционную активность по созданию предприятий, производящих биотопливо.

– При отсутствии субсидий со стороны государства сложно рассчитывать на существенный рост потребления пеллет на внутреннем рынке. При этом пеллеты имеют еще и значительный экспортный потенциал, – заявил глава Коми. – Да, у нас есть транспортная субсидия для экспортеров пеллет и компенсация затрат на сертификацию и лицензирование. Но сам процесс получения субсидии достаточно сложен и в основном ориентирован на крупных производителей пеллет премиального качества. Для развития этого направления необходимо расширить существующие меры поддержки, сделав их доступными массовому производителю.

В качестве дополнительных мер поддержки производителей биотоплива глава Коми предложил предоставление субсидий на реконструкцию (перевод) существующих котельных с мазута на биотопливо, введение запрета вывоза отходов деревообработки в отвалы, если в радиусе 100-150 км находятся населенные пункты, в которых для генерации тепла используется мазут, отмену НДС для производителей пеллет.

Обоснованное ограничение

Еще одно прозвучавшее в докладе руководителя республики предложение – ввести квоты на экспорт фанерного кряжа. Подобное ограничение может стать действенной мерой поддержки отечественного производителя.

– За период с 2010 по 2017 год совокупные объемы выпуска фанеры российскими предприятиями выросли почти в 2,5 раза. Но при этом с 2016 года наметился спад, обусловленный в первую очередь проблемами недостатка сырья по причине его экспорта в зарубежные страны, – пояснил Сергей Гапликов. – Например, в этом году за пределы страны, и это в условиях дефицита сырья на отечественных предприятиях, будет отправлено более миллиона кубометров фанерного кряжа. Этот объем сопоставим с годовой потребностью фанерных предприятий республики.

Предполагается, что введение ограничений позволит стабилизировать ситуацию на рынке сырья, приостановить рост цен на фанерный кряж, обеспечить загрузку отечественных мощностей и тем самым улучшить финансово-экономическое положение российских фанерных комбинатов и в конечном итоге создать предпосылки для их дальнейшего развития, модернизации и расширения.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru