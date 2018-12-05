Проверим юридическую грамотность

7 декабря 2018 года в 12.00 по московскому времени во всех субъектах Российской Федерации Ассоциация юристов России совместно с Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» проводит Всероссийский правовой (юридический) диктант. Цель мероприятия – оценка правовой грамотности населения.

Соорганизаторами выступают Министерство образования, науки и молодежной политики РК, Сыктывкарский госуниверситет имени Питирима Сорокина, Коми республиканская академия государственной службы и управления и Воркутинский горно-экономический колледж.

Основные задачи диктанта – повышение мотивации различных слоев населения в изучении права, знание которого является неотъемлемой составляющей образованного человека.

Принять участие в написании диктанта может любой желающий, выбрав площадку и записавшись по телефону.

В СГУ имени Питирима Сорокина местом проведения диктанта станет юридический институт (Сыктывкар, улица Коммунистическая, дом 25, 1 этаж, аудитория 35). В академии госслужбы (Сыктывкар, улица Коммунистическая, дом 11, 1 этаж) будут предоставлены аудитории 403, 405, 407, 408, в Воркутинском горно-экономическом колледже (Воркута, улица Ленина, дом 46, второй этаж) – аудитории 16 и 22.

Текст диктанта включает в себя 30 тестовых заданий на знание основных юридических понятий, основ Конституции РФ и отдельных отраслей права. Общая сумма баллов за диктант – 100.

Участники диктанта выполняют задания лично. Запрещается выполнять задания коллективно и с любой посторонней помощью, пользоваться книгами, конспектами, интернетом и иными внешними источниками информации, а также любыми техническими средствами передачи и обработки информации, включая мобильную связь. При несоблюдении данного пункта организаторы оставляют за собой право исключить нарушителя и аннулировать результаты его работы.

Лина ПЕРОВА

Фото из открытых источников