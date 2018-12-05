Двойной праздник КРО ВОИ

Для членов Коми республиканской организации Всероссийского общества инвалидов прошедший Международный день инвалида ознаменовался двумя датами – 25-летием учреждения в России этого дня и 30-летием КРО ВОИ.

По словам председателя КРО ВОИ Маргариты Колпащиковой, все прошедшие в муниципалитетах республики мероприятия были посвящены 30-летию организации.

– Мы посвятили этот день воспоминаниям об истории создания организации, о людях, которые стояли у ее истоков, о том, чем жили и живут сегодня первички на местах, – рассказала она.

В рамках празднования Дня инвалида прошли малый конкурс бардовской песни в Емве и фестиваль «Теплый север» в Ухте. В Сыктывкаре в Академическом театре драмы имени Виктора Савина состоялся большой концерт, организованный администрацией столицы. Поздравили с праздником и вручили награды активистам организации мэр города Валерий Козлов и депутаты городского совета.

Галина ГАЕВА