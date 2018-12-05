Депутаты обсудили открытие хосписа

Вопросы, связанные с оказанием паллиативной помощи в регионе, обсудили в Госсовете республики. В совещании комитета по социальной политике приняли участие депутаты, представители органов исполнительной власти, территориального органа Росздравнадзора, отделения фонда социального страхования, прокуратуры, уполномоченный при главе Коми по правам ребенка, представители благотворительного фонда «Сила добра», духовенства.

Вопрос оказания паллиативной помощи тяжело больным и неизлечимым людям, а также поддержки их близких в республике назрел давно. Полтора десятка лет назад в столице Коми ставился вопрос об открытии хосписа, но открыт он не был. В начале совещания председатель парламентского комитета Сергей Артеев отметил, что правовое регулирование данной области довольно-таки обширное, но есть много проблем, в том числе и межведомственного характера, которые напрямую отражаются на качестве предоставляемой паллиативной помощи, являющейся одной из самых сложнейших отраслей медицины. Как подчеркнула в своем выступлении руководитель фонда «Сила добра» Татьяна Козлова, исследования показали, если паллиативная помощь начала оказываться больному и его семье с момента постановки неутешительного диагноза, продолжительность жизни человека значительно увеличивается.

Тем не менее проблема стоит достаточно остро не только в республике. Всего в России существует четыре хосписа: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани, там же на базе НКО созданы центры горячей линии по оказанию психологической помощи. Между некоммерческими организациями и государственными структурами налажены плотные отношения. Но во многих регионах люди не в полном объеме получают паллиативную помощь либо получают ее не на столь качественном уровне.

Как сообщила уполномоченный при главе Коми по правам ребенка Нелли Струтинская, на российско-финском семинаре, который проводился при участии нового детского омбудсмена страны Анны Кузнецовой и в котором участвовало большое количество НКО, а также представителей духовенства и медиков, было отмечено, что сегодня в России 36 тысяч детей нуждаются в паллиативной помощи. Однако активности некоммерческих организаций и медиков явно недостаточно. Речь идет о выстроенной государственной политике.

Начальник управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Коми Ирина Кондратьева отметила, что сегодня в республике в паллиативной помощи нуждаются около четырех тысяч человек. Практически 60 процентов – это люди старшего пенсионного возраста, в основном страдающие хроническими болезнями органов пищеварения, дыхания, нервной системы. Вторая группа – порядка тридцати процентов – пациенты онкопрофиля, третья группа – люди с болезнями нервной системы и тяжелыми сосудистыми расстройствами. Она также рассказала, что в Коми по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи подготовлено 102 врача, в том числе 23 педиатра, назначены главные внештатные специалисты по паллиативной помощи взрослому и детскому населению. Паллиативная помощь оказывается в трех отделениях в больницах Сыктывкара, Воркуты и Печоры, также задействованы 134 койки в структуре многопрофильных стационаров, всего – 177 паллиативных коек, и 208 коек сестринского ухода в составе девяти отделений медучреждений для взрослого населения. Помимо того, действует хоспис на базе Вуктыльской центральной районной больницы, работают 22 кабинета паллиативной помощи, девять патронажных служб. Для организации хосписной помощи в Сыктывкаре министерством здравоохранения республики проводится работа по созданию отделения паллиативной помощи в Коми республиканском онкологическом диспансере, переданы здание и земельный участок Хосписа мученицы Наталии, расположенные по адресу: Сыктывкар, ул. Набережная, д. 9/1. Сегодня готовится проектная документация, до конца 2019 года в помещении будет выполнен ремонт.

Для детей развернуты десять паллиативных коек, планируется открыть еще восемь на базе Сыктывкарского дома ребенка. Практически все участники совещания отмечали необходимость организации полноценного хосписа, в котором пациенты смогли бы получать не только качественную медицинскую помощь, но и психологическую поддержку, равно как и их родственники. В качестве идеального примера был приведен московский хоспис, где пациенты находятся круглосуточно, и там нет ограничений по пребыванию рядом с ними родственников и близких. Кроме того, действует мощная психологическая служба.

– Мы не увидели там ни одного человека с потухшими глазами, – отметила Ирина Кондратьева.

Помимо того, по итогам посещения в 2017 году республики (по инициативе регионального объединения Народного фронта) директора Научно-исследовательского института онкологии имени Петрова, президента ассоциации онкологов Северо-Западного федерального округа России, доктора медицинских наук профессора Алексея Беляева между правительством республики и институтом подписано соглашение о взаимодействии, в том числе по оказанию специализированной помощи.

Еще один вопрос, поднимавшийся многими участниками совещания, – информирование пациентов и членов их семей о процедуре признания больного человека паллиативным и о том комплексе мер паллиативной помощи, на который он имеет право. Далеко не все пациенты, даже уже имеющие такой статус, знают о своих правах. Особенно больные и их родные в отдаленных населенных пунктах. Руководитель фонда «Сила добра» Татьяна Козлова подняла вопрос о формировании реестра паллиативных пациентов, что, по ее мнению, позволит рационально планировать расходы республиканского бюджета в этом направлении.

На совещании также обсудили вопросы повышения квалификации медицинского персонала, работающего с паллиативными пациентами, привлечения к организации паллиативной помощи как можно больше волонтеров.

Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Татьяна Тихонова предложила подумать о создании выездных бригад для оказания помощи детям на дому.

В завершение совещания Сергей Артеев предложил включить в итоговое решение рекомендации правительству республики сформировать единый реестр пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, определить их потребности в медицинской помощи, медоборудовании и лекарственных препаратах, а также провести подготовку волонтеров по оказанию помощи больным и их семьям.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото memini.ru