Эдуард Аверин: «От профессионализма юристов зависит успешность защиты прав граждан»

В понедельник, 3 декабря, свой профессиональный праздник отметили юристы России. Представители этой профессии делают огромную и важную работу, отстаивая права граждан, в том числе в судах. Об одном из направлений этой работы – оказании бесплатной юридической помощи – в интервью «Республике» рассказал директор ГКУ РК «Государственное юридическое бюро» Эдуард Аверин.

– Госюрбюро работает чуть больше года – с июня 2017 года. Но государственная система бесплатной юридической помощи действовала в республике и до этого. Чем была обусловлена необходимость создания новой структуры?

– Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» предусматривает оказание бесплатной юридической помощи гражданам органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями в пределах их компетенции, но только в виде устного и письменного консультирования. Также оказание правовой помощи устанавливается правовыми актами органов местного самоуправления.

Вместе с тем для решения ряда возникающих у граждан вопросов требуется письменное обращение в те же государственные органы, органы местного самоуправления, учреждения либо обжалование решений этих органов власти или учреждений в судебном порядке.

Право оказания бесплатной юридической помощи в виде составления документов правового характера и представительства интересов в суде в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено законом только Государственным юридическим бюро и адвокатам, заявившим об участии в этой системе. К моменту создания государственного юридического бюро таких адвокатов в республике было только шесть.

Поскольку задача по реализации в республике государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью возложена на Министерство юстиции Республики Коми, не удивительно, что государственное юридическое бюро создано в подведомственном министерству учреждении. Это позволило предоставить гражданам дополнительную возможность для получения всех видов бесплатной юридической помощи, включая подготовку документов правового характера и представление интересов в судах. Кроме того, Гос-юрбюро стало одним из центров взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи в Республике Коми. В какой-то мере работа бюро способствует снижению социальной напряженности в обществе. За время работы бюро помощь уже оказана по 786 обращениям граждан, имеющих в соответствии с законодательством право на ее получение.

– А кто имеет право на получение бесплатной юридической помощи?

– Федеральным законом установлен перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Это малоимущие граждане, инвалиды I и II группы, ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Герои СССР, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ, дети-инвалиды, дети-сироты.

Также это лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью, или усыновители, если они обращаются по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей. Могут получить бесплатную юридическую помощь пожилые граждане и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, и их близкие родственники.

– Говорят, в Коми этот список может быть расширен?

– Да, министерство юстиции Коми подготовило проект республиканского закона, который предполагает включение в этот перечень инвалидов III группы, многодетных и одиноких родителей, ветеранов труда и боевых действий и других категорий. В настоящее время проект закона внесен главой региона для рассмотрения и принятия в Государственный Совет Республики Коми. Рассмотрение состоится на ближайшей декабрьской сессии. Надеемся, что депутаты поддержат этот проект.

– Кто оказывает юридическую помощь в Госюрбюро?

– Правовую помощь у нас оказывают пять специалистов, имеющих опыт работы в различных сферах, в том числе в государственных органах, судах.

– То есть представительств в городах и районах у вас нет?

– К сожалению, мы не можем обеспечить постоянное присутствие специалистов бюро в других муниципальных образованиях, помимо Сыктывкара. Но в работе бюро активно используется практика выездных приемов в городах и районах республики, которые позволяют охватить и иные муниципальные образования – от Ухты и Емвы до Объячево. Бюро активно взаимодействует с Республиканской общественной приемной главы Коми, на базе филиалов которой проводятся приемы граждан. Также мы взаимодействуем с общественными организациями, объединяющими граждан льготных категорий, с учреждениями для детей-сирот и социальной защиты. Налажено взаимодействие с Адвокатской палатой Коми. К оказанию бесплатной юридической помощи подключились уже двадцать пять адвокатов республики.

– С какими проблемами к вам обращаются люди?

– С самыми разными. Наиболее актуальные: предоставление жилья, как детям-сиротам, так и иным категориям граждан, предоставление мер социальной поддержки, защита прав потребителей в части оказания коммунальных услуг – сейчас возросло количество обращений по этой теме. Также актуальными для граждан являются вопросы, касающиеся взыскания алиментов, сделок с недвижимым имуществом.

В момент первоначального обращения (при личном обращении или посредством телефонного звонка) сотрудники Государственного юридического бюро стараются максимально точно определить категорию вопроса, чтобы установить возможность оказания бесплатной юридической помощи согласно законодательству.

К сожалению, нередко граждане обращаются к нам, уже имея вступившие в законную силу судебные акты об отказе в удовлетворении их требований либо об удовлетворении требований к самим гражданам. Это крайне затрудняет или делает невозможным дальнейшее отстаивание интересов человека. В этой связи хочу обратить внимание читателей «Республики» на необходимость своевременного обращения за квалифицированной юридической помощью в защите права и лучше всего – на досудебной стадии.

– Как записаться на консультацию в Госюрбюро?

– Записаться на прием можно по телефону в Сыктывкаре 206-155. Специалист согласует дату и время приема либо согласует с гражданином возможность дистанционного взаимодействия с использованием различных способов обмена информацией и документами. Также возможно перенаправление гражданина к адвокату – участнику государственной системы бесплатной юридической помощи.

– Какие виды юридической помощи могут оказать сотрудники бюро?

– Все, предусмотренные законодательством о бесплатной юридической помощи. В частности, правовое консультирование как в устной, так и в письменной форме, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

На данный момент самым востребованным видом юридической помощи является устная консультация. Если ответ на вопрос требует дополнительной проработки, изучения законодательства и правоприменительной практики, сотрудники бюро берут обращение в работу для подготовки консультации в письменной форме. Этот вид помощи используется в тех случаях, когда в ходе личного приема невозможно дать однозначный ответ на вопрос или устной консультации гражданину недостаточно.

Сотрудники составляют документы правового характера, в основном это заявления в суды разных инстанций. Также граждане обращаются за помощью в написании жалоб и заявлений в органы власти, учреждения, управляющие компании.

Представление интересов граждан в судах в соответствии с законодательством возможно лишь в определенных случаях, их перечень также указан в Федеральном законе «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Он довольно обширен, поэтому я не буду приводить весь список. Но это иски на самые актуальные темы – связанные с жилищными правами граждан, с предоставлением мер соцподдержки, с восстановлением прав.

Этот вид юридической помощи – самый трудозатратный, поскольку требует как высокой квалификации специалиста, так и значительных затрат времени на подготовку к каждому судебному заседанию.

– Были ли реальные случаи представления интересов граждан в судах? Чем завершились разбирательства?

– С начала 2018 года для решения вопросов через суд поступило десять обращений от лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросу предоставления им жилья, два обращения от инвалидов по вопросу заключения договора найма жилого помещения.

По восьми делам вынесены судебные решения в пользу граждан: суды обязали администрации муниципальных образований предоставить детям-сиротам благоустроенные квартиры. По одному делу суд отказал в удовлетворении исковых требований, еще по одному делу идет судебное разбирательство.

Кроме того, по двум делам в интересах инвалидов вынесены судебные решения в пользу граждан: за ними признано право пользования жилыми помещениями на условиях договора социального найма, на муниципалитет возложили обязанность заключить с гражданами договоры найма жилого помещения.

В практике бюро есть и другие вопросы, при разрешении которых специалисты государственного юридического бюро представляли интересы граждан в судах, в частности, по предоставлению мер соцподдержки.

– Как вы оцениваете эффективность оказания бесплатной юридической помощи сотрудниками бюро?

– Ее, на мой взгляд, можно оценивать по нескольким критериям. Во-первых, юридическая помощь востребована – в этом году количество обращений значительно увеличилось – значит, эффект от нее есть.

Еще один показатель: обеспечение возможности получить бесплатную юридическую помощь всем обратившимся гражданам, имеющим право в соответствии с законом на ее получение. Этот показатель у бюро – сто процентов.

И, конечно же, это оценка нашей деятельности людьми, которые к нам обращаются. К примеру, у бюро появились постоянные посетители, которые приходят с разными вопросами, а также приводят своих знакомых и родственников для оказания им бесплатной юридической помощи. В основном это инвалиды и пожилые люди, законные представители детей-сирот, лица из числа детей-сирот, которым специалисты разъясняют нюансы того или иного интересующего их вопроса. Иногда люди приходят в бюро просто поблагодарить за оказанную помощь, и эта оценка – самая приятная для всего коллектива. Немало теплых слов и пожеланий мы услышали и в День юриста. Кстати, я тоже поздравляю коллег-юристов, которые оказывают бесплатную правовую помощь. Желаю всем успехов в работе и успешной самореализации в профессиональной сфере. Ведь от нашего профессионализма зависит успешность защиты прав граждан.

Беседовала Людмила ВЛАСОВА

Фото предоставлено пресс-службой Министерства юстиции РК