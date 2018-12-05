Сельские предложения для туристов

За золотом Рябушинских могут отправиться туристы в Коми. Такой необычный тур будет предложен на выставке KomiExpoTravel, которая пройдет в Сыктывкаре 8-9 декабря в торгово-развлекательном центре «Июнь».

На выставке Ассоциацию по развитию сельского туризма Коми представят десять владельцев гостевых домов, баз отдыха и других объектов туристской инфраструктуры из Корткеросского, Сыктывдинского, Удорского и Усть-Цилемского районов.

Иван Борисов строит в Усть-Цильме хостел на средства гранта Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. На выставке предприниматель будет предлагать потенциальным постояльцам круглогодичные конные маршруты, рыбалку, охоту и тур «За золотом Рябушинских». Как уже сообщала «Республика», клад купцов-староверов Рябушинских, которые сто лет назад спрятали золото у притока Пижмы – реке Умбе, уже много лет притягивает сюда искателей приключений.

Также на туристической выставке можно будет подоить козу, продегустировать сельские деликатесы, покатать детей на повозке, запряженной сенбернаром.

Артур АРТЕЕВ