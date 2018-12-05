В Сыктывкаре выберут Райду

В столице республики 6 декабря пройдет городской конкурс среди коми девушек «Райда». В Центре досуга и кино «Октябрь» шесть красавиц продемонстрируют свои таланты и кругозор, расскажут о себе, своих увлечениях и достижениях.

Один из сложнейших этапов конкурса – показ обряда или особенностей быта коми народа. Задание конкурсантки узнают от членов жюри в день проведения мероприятия, на подготовку им будет дано несколько минут. В состав мужского жюри вошли ученые, журналист, спортсмен и артисты.

Как сообщает пресс-служба регионального миннаца, в ближайшее время в городах и районах республики состоятся местные этапы республиканского конкурса «Райда». Победительницы районных этапов будут состязаться за главную корону в Сыктывкаре в новом году.

Напомним, что первый республиканский конкурс коми девушек «Райда» прошел в 2006 году.

Артур АРТЕЕВ

Фото из архива «Республики»