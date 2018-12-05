В школах Усинска появятся новые ученические места

Усинск с рабочей поездкой посетила зампред правительства Коми Наталья Михальченкова. Она проинспектировала ряд социальных объектов города, в том числе три школы.

Как сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Коми, в ходе рабочей поездки Наталья Михальченкова посетила школы №3 и №4 с углубленным изучением отдельных предметов. С нового года здесь появятся дополнительные ученические места: в школе №3 – 90 мест, в школе №4 – 60.

Сейчас завершаются ремонтные работы, на которые было выделено 13 миллионов 700 тысяч рублей из федерального и республиканского бюджетов. Дополнительные места необходимы, чтобы разгрузить школы от двухсменки и по возможности перевести всех детей на обучение только в первую смену.

Кроме этого, в текущем году администрации Усинска была выделена субсидия на укрепление материально-технической базы учреждений образования в размере 11 миллионов 557,4 тысячи рублей. Эти деньги пошли на ремонты в зданиях муниципальных образовательных организаций, которые необходимо было привести в соответствие с требованиями пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Лина ПЕРОВА

Фото Минобраз Коми