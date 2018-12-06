Ирина Середа: «Йога открыла мне новый мир»

Как научиться понимать себя и свое тело? В чем заключается счастье? Ответы на эти вечные вопросы сыктывкарка Ирина Середа нашла в одном из ашрамов Индии, куда поехала в одиночку, чтобы обучиться древнему искусству йоги. О том, что заставило ее на целый месяц оставить семью и отправиться в чужую далекую страну, Ирина рассказала «Республике».

– Ирина, по общепринятым стандартам, ты вполне себе успешная молодая женщина: хорошее образование, хорошо оплачиваемая работа, прекрасная дружная семья. В конце концов, сегодня и в Сыктывкаре хватает учителей йоги. Зачем отправляться в такую даль?

– Работой своей я действительно довольна. Уже семь лет работаю аудитором на Монди СЛПК, часто бываю в загранкомандировках. В 2014 году у меня родился сын Максим. То ли от того, что я тогда вынужденно была привязана к дому, то ли еще от чего, но где-то в 2015 году стала замечать, что чувствую себя не очень хорошо – то спину клинит, то голова болит. Поневоле появлялись мысли: «Если в 30 лет уже то тут, то там не в порядке, что же будет потом?» Ко всему этому примешивалась еще общая неудовлетворенность: для чего живу, в чем смысл? До определенного времени все еще как-то было понятно – сначала надо было окончить школу, потом – университет, найти хорошую работу, выйти замуж, родить ребенка… А тут оказалось, что стандартная программа выполнена, а чем дальше жить – непонятно. Еще одного ребенка родить? С отсутствием ощущения счастья и целостности едва ли можно вырастить счастливых детей. В чем оно счастье-то? Вот в этой бесконечной смене дня и ночи и проживании дня сурка? Где ощущение радости от жизни?

В Инстаграме услышала совет женщины, лайф-коуча, о том, что к телу своему надо прислушиваться, она предложила начать заниматься йогой с простого комплекса упражнений «Приветствие Солнцу» продолжительностью 15 минут. К слову, до этого у меня вообще не было представления о том, что такое йога. Чтобы делать этот комплекс по утрам, я начала вставать сначала на 15 минут раньше, чем обычно, – в половине седьмого. Это был настоящий прорыв для меня, ведь всем знакомо неукротимое желание поспать еще хоть чуть-чуть по утрам. Сейчас я уже полностью перестроила свой организм, просыпаюсь каждый день в пять часов. И с пяти до семи – мое время для практик: йога, дыхательные упражнения, контрастный душ. Два часа пролетают незаметно, иногда даже не все успеваешь.

После утренней йоги я чувствовала такой прилив энергии и бодрости, что поняла: легко могу отказаться от кофе. Потому что это просто общая беда всех офисных работников, которые очень много пьют кофе. К тому же я начала замечать, что от него очень усиливается сердцебиение. Это был первый вызов себе. Кофе я заменила водой и стала отслеживать количество выпиваемой за день воды. Ведь раньше вообще ее не пила, а употребление чистой воды – один из важнейших шагов на пути к здоровью.

– Какую воду ты пьешь? Специалисты утверждают, что самая «правильная» вода – структурированная…

– Я этим не заморачиваюсь. Пью либо покупную бутилированную, либо кипяченую. Может, и надо делать структурированную или как-то специально очищать ее, но мне не хватает времени этим заниматься.

Потом был отказ от алкоголя, рафинированного сахара, продуктов, содержащих много консервантов и искусственных добавок, и фастфуда. С 2016 года не употребляю эти продукты. И что характерно: организм воспринял это спокойно, кроме того, ушли лишние килограммы, улучшилось качество тела и общее самочувствие. И самое главное – оказалось, что здоровое питание тоже может быть вкусным.

– Возникали ли какие-то трудности во время такой смены питания?

– Заметных трудностей не было, мне это было очень интересно. Бывали моменты, когда ограничения давались с трудом, но в основном мне все нравится. Мы стали есть больше фруктов и натуральных продуктов. Экспериментируя с различными системами питания, по итогам своего трехлетнего исследования я поняла, что это сугубо индивидуальный вопрос, нет универсального для всех людей типа питания, которое бы идеально всем подходило. Надо слушать свое тело и находить подходящий только тебе вариант. А также важно не уходить с головой в вопросы питания, не зацикливаться на нем, оно не должно отнимать слишком много внимания и, соответственно, энергии.

– Когда человек круто начинает менять свою жизнь, как правило, возникает необузданное желание всем рассказать о том, что тебе открылось, и всех обратить в свою новую веру. Были ли у тебя на этой почве проблемы с близкими?

– Конечно, мне, как и всем, не удалось этого избежать, хотелось всех «вылечить». Мама и муж сначала испугались такой перемены во мне. Они воспринимали это как попытку покуситься на их свободу выбора жить так, как они хотят. Я, конечно, расстраивалась, не понимала, почему мама с ее диабетом не хочет убрать из рациона ряд продуктов, которые только осложняют заболевание. Но чуть позже поняла, что прежде чем кому-то что-то доказывать, нужно самой достичь каких-то качественных изменений. И если у людей возникнет желание узнать, как мне это удалось, я поделюсь. Но если кому-то что-то навязываешь, это вызывает отторжение.

Что касается мужа, то я ему очень благодарна за то, что он мне не мешал. Все мои изменения принял спокойно. А мое окружение, конечно, заметно поменялось. Ушли какие-то пустые встречи и разговоры ни о чем. Я сейчас даже не понимаю, когда люди успевают ходить в кино. Конечно, это интересно и даже можно опыт какой-то из этого почерпнуть, но мне стало жалко времени, которое я могу провести с большей пользой для себя и своей семьи.

– Откуда пришло решение съездить в Индию?

– В какой-то момент я задумалась: «А что делает меня счастливой? Как я могу быть полезной в этом мире?» И первая мысль была: «Я ощущаю себя счастливой, когда занимаюсь йогой». Но в Сыктывкаре не нашла таких учителей йоги, чтобы сердце откликнулось. А я сейчас уже очень прислушиваюсь к своему внутреннему голосу. И решила съездить в Индию, глубоко изучить эту науку, чтобы я могла еще и делиться этим знанием с другими людьми. Как делать это самой, я уже знала, но не знала, как объяснить это людям. В интернете по рекомендациям нашла учителя. Собрала о нем информацию. Его зовут Суриндер, живет он в городе Ришикеш – на севере Индии, в предгорьях Гималаев, у истоков реки Ганги. Чтобы туда попасть, надо лететь до Дели, потом – до Дерадуна, а оттуда на такси до Ришикеша. Написала ему, мы договорились, и я приехала.

– Поехать одной куда-нибудь в Европу или даже в Америку – это еще можно понять. Но Индия до сих пор для нас непознанная страна…

– Я уже семь лет езжу в загранкомандировки одна, привыкла. И куда-то добраться для меня несложно. Конечно, я читала много разных предостерегающих отзывов в интернете. Но при этом чувствовала, что мне туда надо. Оказаться беспомощной в чужой стране я не боялась: английский – мой второй язык. Регулярно использую английский в работе и путешествиях. Конечно, я готовилась к этой поездке, пополняла словарный запас новым лексиконом: учила названия частей тела, анатомические термины.

Но все обошлось прекрасно. Уставшая после долгого перелета, я шла по улицам Ришикеша. Кругом огромная разноцветная толпа, яркое солнце, яркие одежды, куча байков – все клаксонят, тут же по улицам ходят коровы. В общем, шум и гам. Первая реакция: «Боже, что это!» И вдруг мимо меня пролетает огромная тропическая бабочка. Я переключаюсь на эту красоту и понимаю, что все нормально, жить можно. В доме Суриндера я жила ровно месяц. Группа у нас была интернациональная, ребята приехали из Франции, Новой Зеландии, Израиля, Бразилии, Арабских Эмиратов, ну и только я была из России. На преподавательском курсе мы изучали философию йоги, анатомию тела, особенности отстройки поз в йоге, дыхательные и очистительные практики, медитации. С нами работали шесть учителей-практиков, для которых йога – это не просто их работа, а скорее образ жизни и философия, передаваемая от их предков.

Про Индию я читала много разных отзывов. Но, только попав туда, еще раз убедилась: красота – в глазах смотрящего. Кто-то приезжает и видит грязь, антисанитарию, негатив, плохое отношение. Но я реально видела другое – улыбки прохожих, чудесных коров, наслаждалась вкуснейшей едой, интересными людьми. А какая там самобытная природа и красота. Ришикеш находится на берегу реки Ганги, которую индусы почитают и называют ласково Мама-Ганга. От нее исходит очень мощная и светлая энергетика. Каждый вечер на закате в ашрамах Индии проводится ритуал поклонения Ганге – Аарти. Очень яркий и добрый обычай.

Я всегда удивлялась, почему все путешественники постоянно фотографируют и выкладывают в интернете фото индийских коров, потом поняла! Эти священные животные стали для меня настоящим открытием. Во-первых, они спокойно ходят по улицам их городков, а во-вторых, коровы там очень спокойные и ласковые. Я обычно очистки от фруктов не выбрасывала, а скармливала им. Они без всякого страха подходят, берут из рук еду и начинают ласкаться! Представляете: гигантский бык, от которого у себя на родине я бежала бы без оглядки, вдруг кладет тебе голову на плечо и трется об твою щеку, как собака, просит, чтобы за ухом почесали. Я поняла, что в отличие от наших быков и коров они просто лишены страха насильственной смерти, потому у них изначально полное доверие к людям, они спокойно гуляют, где хотят. Наших же коров истребляют из поколения в поколение, и у них на генном уровне этот страх насильственной смерти передается.

В общем, в Индии я не замечала никакого негатива, зато чувствовала атмосферу любви. Там и люди все на релаксе, с ними спокойно можно начать разговор. И все они очень открытые. В нашей группе тоже была уютная атмосфера, к каждому – индивидуальный подход. Пообщавшись с людьми, я открыла для себя много нового, каждый человек был интересен, потому что я стала понимать, что он пришел в мою жизнь неслучайно.

– Когда ты стала понимать, что все в мире неслучайно?

– Как только я начала интересоваться телесными и духовными практиками, искать что-то в интернете, мне постоянно встречалось слово «осознанность». Занимаясь йогой, я открыла для себя, что, когда во время выполнения асан переводишь внимание в тело, не улетаешь мыслями куда-то, не думаешь о тысяче дел сразу, то входишь в новое для себя состояние внутренней тишины и гармонии. Это и было начало осознанности. И сейчас, как только во мне появляется какая-то негативная эмоция, я сразу говорю себе: «Стоп! Что это? Откуда? Почему этот человек вызывает во мне такие эмоции?» Я поняла, что качество нашей жизни – это качество наших мыслей. Мы сами выбираем, как нам относиться к жизни.

– А смысл жизни-то нашла?

– Я поняла, что смысл – это быть счастливой, получать удовольствие от жизни и приносить пользу нашей планете. Это постепенно приходит в процессе самопознания, работы с телом, в том числе в преодолении внутренних страхов и зажимов, изменении внутренних деструктивных программ. А также пришло понимание, что счастье – это не результат, а процесс.

На этом пути будут постоянно возникать новые вопросы и приходить ответы. Йога изменила мою жизнь, потому что, тренируя тело, тренируешь свой мозг и психику. Я вижу изменения, мне это нравится.

– Ты еще и зимние купания в проруби практикуешь. Это тоже часть самопознания?

– Моржевать я начала, потому что боюсь холода. Мне нравится идти в свой страх, познавать себя. Следующее, что мне хотелось бы сделать, – прыгнуть с парашютом. Йога меняет сознание – это самое главное. Я раньше занималась фитнесом, но мне эти занятия не давали такой радости и вдохновения, не способствовали росту. А йога – это интересно, такой огромный мир открывается.

Беседовала Галина ГАЕВА

Фото из архива Ирины Середы