Трансформации сыктывкарской топонимики

В столице Коми с завидной регулярностью менялись названия улиц и площадей

Усть-Сысольску была уготована судьба уездного города, и согласно первому градостроительному плану он должен был иметь 12 улиц и одну площадь. Но, став столицей сначала автономной области, а затем и республики, город вышел за его рамки. Появилось множество новых улиц и площадей, и далеко не у всех из них сохранились их первоначальные названия. Об этом на очередной познавательной прогулке по Сыктывкару рассказал журналист Игорь Бобраков.

Улица Карла Маркса плюс Совнаркомовская

Старый Усть-Сысольск имел четкие границы. С восточной стороны – река Сысола, с трех других сторон – улицы Юго-Загородная, Западно-Загородная и Северо-Загородная. Но за последние сто лет население города увеличилось в 50 раз. Еще в 20-е годы за бывшей Западно-Загородной, переименованной в 1918 году в Коми грезд, начинался лес. В конце 1928 года ей дали другое название – улица Первого мая. Впоследствии она стала просто Первомайской. И за несколько десятилетий из городской окраины она превратилась в одну из центральных улиц.

Первая улица, возникшая в послереволюционное время в западной части города, получила название Совнаркомовская. Она шла параллельно Первомайской и была очень короткой – не доходила даже до улицы Орджоникидзе. Город между тем застраивался, и в тридцатые годы появилась еще одна улица, также параллельная Первомайской. В 1939 году ей дали имя Карла Маркса. От Совнаркомовской ее отделяло поле. Соединились они лишь спустя пару десятилетий, и тогда Совнаркомовская исчезла с карты города, влившись в улицу имени основоположника марксизма.

К этому времени между улицами Карла Маркса и Первомайской расположился Театральный проезд, переименованный в 1960 году в улицу Оплеснина. Уроженец Выльгорта Николай Оплеснин в годы войны был офицером штаба разведки Волховского фронта. И когда в сентябре 1941 года дивизия, в которой он служил, попала в окружение, он по поручению командира разведроты с огромным риском для жизни трижды переплыл холодный Волхов, чтобы наладить связь с частями Красной армии. За этот подвиг наш земляк получил звание Героя Советского Союза.

В Сыктывкар, где до войны Николай Оплеснин проживал на улице, теперь носящей его имя, он не вернулся – погиб 19 марта 1942 года при подготовке операции по прорыву блокады Ленинграда.

Урезанная Мичуринская

После войны в южной части города появилась улица, которой в 1949 году присвоили имя известного садовода и селекционера Ивана Мичурина. Никакого отношения к Сыктывкару он не имел, но советская власть высоко ценила его научную деятельность. Именем Мичурина называли города, поселки, совхозы, школы и улицы. Улица Мичурина в Сыктывкаре начиналась от аэропорта и росла вместе с городом. В шестидесятые годы она достигла пересечения с Коммунистической, когда и образовалось кольцо, на котором сейчас стоит 22-метровый Монумент трудовой славы с изображением орденов Ленина, Октябрьской революции и Дружбы народов, которыми была награждена Коми АССР.

Этот монумент работы архитекторов Павла Резникова и Анатолия Курова появился в 1977 году. Но улица Мичурина к тому времени до этого места уже не доходила. В 1967 году ее сильно урезали, оставив всего несколько кварталов от аэропорта до Сысольского шоссе. А отрезок от Сысольского шоссе до кольца стал частью Октябрьского проспекта.

Впрочем, имя знаменитого селекционера носит не только улица, но и парк, возникший в 60-е годы прошлого века. В то время он находился рядом с улицей Мичурина, потому и получил его имя.

Космический масштаб

В 50-60-е годы прошлого века Сыктывкар переживал строительный бум, вызванный бурным развитием экономики республики и возведением крупнейшего в Европе целлюлозно-бумажного комбината, получившего название Сыктывкарский лесопромышленный комплекс. Застраивались новые кварталы, в основном состоявшие из типовых пятиэтажек. И на западной окраине появилась новая улица, которой 17 апреля 1961 года – через пять дней после полета первого человека в космос – присвоили имя Юрия Гагарина. Одновременно имя первого космонавта получили строящаяся школа и строительный техникум.

Увы, улица Гагарина просуществовала недолго. 19 октября 1967 года – за пять месяцев до гибели Гагарина – в ознаменование 50-летия Октябрьской революции городские и республиканские власти, объединив ее с частью Мичуринской, «сотворили» Октябрьский проспект.

Сейчас это не только самая длинная улица города, но и одна из самых протяженных в Европе. Ее длина от Сысольского шоссе до поселка Нижний Чов составляет 18 километров. Больше только Приморское шоссе в Санкт-Петербурге и Вторая продольная магистраль в Волгограде.

А имя Гагарина до сих пор носит средняя школа №4, где действует единственный в Сыктывкаре музей космоса.

В честь руководителей республики

После того как в 1961 году в Сыктывкар прибыл первый поезд, а в 1964-м вступил в строй железнодорожный вокзал, в западной части города стали расти новые микрорайоны, а вместе с ними и улицы, две из которых позже поменяли свои названия.

Та, что начинается с Октябрьского проспекта, сразу за университетом, поначалу была Совхозной. Но после смерти председателя Президиума Верховного Совета Коми АССР Евгения Катаева ей присвоили его имя.

Сейчас эта улица упирается в улицу Морозова, которая первоначально была Привокзальной. Когда-то сыктывкарцы в шутку называли ее улицей Павлика Морозова. Однако она названа не в честь известного пионера-героя, а в память об Иване Павловиче Морозове, более двух десятилетий руководившем Коми в качестве первого секретаря обкома КПСС.

По словам Игоря Бобракова, этот человек много сделал для развития республики, ее экономики, но в то же время был жестким руководителем – типичным для сталинско-брежневской эпохи. И, вероятно, именно это стало причиной его смерти. Иван Павлович не мог принять перестройку, а потому вынужден был в 1987 году уйти в отставку. В апреле того же года, уже будучи персональным пенсионером союзного значения, он присутствовал на пленуме Коми обкома КПСС, где выступавшие в духе того времени подвергли жесткой критике стиль и методы работы прежнего руководства. Имя Ивана Павловича не называлось, но один из ораторов призвал «разморозить» республику. Все это больно задело за живое бывшего хозяина региона, и на следующий день он умер от сердечного приступа на своей даче, когда чистил селедку. Ему было всего 62 года, и он вел здоровый образ жизни – не употреблял спиртное и утро начинал с гимнастики в Кировском парке.

Похоронная процессия прошла через весь город от здания Областного Совета профсоюзов до городского кладбища, и тысячи сыктывкарцев вышли на улицу, чтобы проститься с Иваном Павловичем. В том же 1987 году его именем назвали улицу, протянувшуюся по западной окраине города на 4,3 километра.

Последнее переименование

В Сыктывкаре менялись названия не только улиц, но и площадей. Во время предыдущей прогулки (см. «Лабиринты сыктывкарской топонимики», «Республика» от 29 ноября 2018 г.) рассказывалось, как в 1992 году главной площади города, которая успела побывать и Красной, и Юбилейной, вернули ее первоначальное имя – Стефановская.

В 2004 году по инициативе общественной организации «Сыктывкар» имя Героя Советского Союза Николая Габова получила безымянная площадь, расположенная на пересечении улиц Ленина и Горького. Ранее сыктывкарцы называли ее просто: «конечная остановка автобуса №18». Но к началу нулевых она уже не была конечной этого маршрута.

Имя Габова выбрано не случайно. Как заметил историк Михаил Рогачев, Николай Габов единственный из Героев Советского Союза является уроженцем столицы Коми края. Родился будущий герой 28 ноября 1919 года в Усть-Сысольске и ушел на фронт, будучи учителем. Как и его земляк Николай Оплеснин, Николай Габов служил в разведке, и только за два дня, 10 и 11 марта 1944 года, ему удалось установить месторасположение трех батарей, двенадцати пулеметных точек и восьми блиндажей. А 27 марта того же года возле украинского села Бабино группа разведчиков, в составе которой был и Габов, неожиданно столкнулась с немецким батальоном, и наш земляк уничтожил вражеский расчет, захватив при этом ручной пулемет.

С войны Габов вернулся живым, окончил артиллерийское училище и продолжил службу в Советской армии. Умер Николай Николаевич в 1982 году в Новочеркасске.

Вторая по значимости площадь, которую, как и Стефановскую, пересекает улица Коммунистическая, претерпела довольно сложную трансформацию. После того как в 60-е годы прошлого века был возведен второй корпус Коми педагогического института, пространство возле него назвали площадью Ломоносова. Неподалеку находились корпуса Коми филиала Академии наук СССР, поэтому присвоение имени великого русского ученого и просветителя казалось вполне логичным.

Но уже в 1969 году напротив пединститута возвели здание музыкального театра, а перед ним в ноябре 1977 года поставили памятник Ивану Куратову.

Поначалу скульптурное изображение основоположника коми литературы предполагалось установить в самом начале улицы Куратова в Кировском парке, а потому скульптор изваял фигуру поэта, стоящего под деревом. Затем власти города и республики изменили свое решение и установили памятник перед музтеатром, поэтому дерево рядом с Куратовым выглядит нелепо.

Еще более нелепым стало звучать название площади: имя носит одного человека, а памятник установлен совсем другому. И вот в 2000 году совет Сыктывкара, исходя из того, что Ломоносов в отличие от Куратова прямого отношения к Коми краю не имеет, принял решение: всей площади – от второго корпуса пединститута и до Государственного театра оперы и балета – присвоить имя местного классика. Но действовавший в те годы глава республики Юрий Спиридонов это решение не утвердил, опасаясь, что за этим последует новая волна переименований. А закон требовал согласия региональных органов власти, если улице или площади присваивалось имя исторической личности.

Трансформация названия площади произошла одновременно с ее реконструкцией. Городские власти вырубили кустарники, установив на их месте три фонтана, новые светильники и скамейки. А всю площадь в конце 2006 года назвали Театральной. Такое решение муниципалитет принял после общественных слушаний. Были и другие варианты – та же Куратовская или Площадь трех фонтанов.

С этого времени улицы и площади города больше не переименовывались. Надолго ли?

Григорий АЛИН