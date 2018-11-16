Ветераны призвали не рвать связь поколений

Роль ветеранских организаций в нравственно-патриотическом воспитании молодежи стала главной темой прошедшего

в минувший вторник пленума республиканского совета ветеранов, в котором также приняли участие представители министерства образования, министерства труда и социальной защиты и молодежных организаций.

Для юнармейцев и юных волонтеров, помогавших организаторам, само участие в этом мероприятии уже выполняло воспитательную функцию. До начала совещания в холле кинозала «Парма-2» царила атмосфера 50-60-х годов прошлого века, играл духовой оркестр, и пары ветеранов кружились в вальсе. Тут же была организована выставка творческих работ, выполненных руками пожилых людей. Связь поколений отражалась и в разновозрастном составе участников и гостей – от школьников младших классов до ветеранов Великой Отечественной.

Пленум открылся концертом хора учащихся сыктывкарской школы №12. Песню о России в исполнении ребят и известное стихотворение Мусы Джалиля «Варварство» зал встретил аплодисментами, после чего председатель Коми республиканского совета ветеранов Людмила Жукова выразила уверенность, что «с такими ребятами наше будущее в надежных руках». В первом ряду сидели почетные гости – ветераны Великой Отечественной войны. В знак благодарности за их ратный подвиг юнармейцы вручили им красные гвоздики.

Людмила Жукова отметила, что без взаимного сотрудничества разных поколений невозможно развитие российского общества, сохранение его традиций и ценностей.

Сегодня у многих молодых людей утрачен интерес к истории и культуре своей страны, а значит, нет и четкого представления о таких понятиях, как патриотизм, великодушие и порядочность. Поэтому вынесенный на обсуждение вопрос крайне важен.

– Бездуховность не может не волновать старшее поколение. Ветераны – это корни, а дети и внуки – ветки одного и того же дерева. Ослабнут корни, и дерево начнет чахнуть, – привела аллегорию Людмила Жукова.

Нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения – значимая часть работы ветеранских организаций. Однако число участников Великой Отечественной войны, которые могли бы передать детям личные воспоминания о военных и послевоенных годах, на живых примерах рассказать о том, что такое гражданский и воинский долг, любовь к родине, за последние годы заметно сократилось. Сегодня перед ветеранами стоит вопрос поиска новых форм работы с детьми.

– Мы провели анкетирование школьников 7 и 10 классов на предмет того, как они видят общение с нами. Ребята ответили, что хотели бы почаще проводить совместные спортивные мероприятия, стоять в почетных караулах, проводить диспуты, но не «заорганизованные», а за чашкой чая, потому что встречи с большими

аудиториями не всегда эффективны, к тому же камерная обстановка позволяет высказаться и задать вопросы и самим ребятам, – рассказала ветеранский лидер.

Говоря о новых успешных формах работы с молодежью, Людмила Жукова отметила ставшую уже традиционной ежегодную акцию «Бессмертный полк», которая имеет неоценимое значение в воспитании подрастающего поколения. Одним из наиболее эффективных средств патриотического воспитания остаются музеи, в создании которых ветераны принимают активное участие. На базе музеев проводятся встречи молодежи с ветеранами: ведь воспоминания пожилых людей – это живая, эмоциональная хроника событий прошлого. Яркими и запоминающимися являются конкурсы военно-патриотической направленности «Сердце помнит, не забудет никогда». Ребята пишут сочинения, проводят акции, месячники спортивно-патриотической работы.

Сегодня используются не только традиционные формы работы, но и внедряются новые, такие как патриотические квесты, которые проводятся в Ижемском районе. Это патриотические десанты в сельские школы, участниками которых бывают ветераны Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, пограничники, десантники, моряки. За год было проведено четыре таких десанта.

Поскольку участники Великой Отечественной уходят из жизни, в патриотическом воспитании молодежи активно начали участвовать ветераны боевых действий и военной службы. Примером такого взаимодействия является работа патриотических клубов в селах Зеленец Сыктывдинского района, Помоздино Усть-Куломского района, Визинга Сысольского района.

– Эффективность работы по нравственно-патриотическому воспитанию зависит от системного подхода, каждая организация должна иметь планы мероприятий, куда включены акции «Ветеран живет рядом», «Армейский десант», проведение мероприятий в госпиталях, интернатах для престарелых, шефство добровольцев над конкретными людьми, конкурсы, экскурсии. Наставники должны рассказывать детям о воинском долге, о службе в Афганистане и Чечне, о выполнении боевых задач. От проведения всех этих мероприятий должна получиться хорошая связка опыта и молодости, – уверена Людмила Жукова.

По словам руководителя ветеранов республики, эта работа проводится и сегодня, но без сплочения всех общественных объединений. А для консолидации сил должен быть единый план мероприятий всех ветеранских организаций. Людмила Жукова выразила сожаление по поводу того, что ветераны Коми не участвовали в федеральном проекте «Эстафета поколений», и обратилась с просьбой к руководству минобраза, чтобы в Сыктывкар пригласили авторов проекта, которые провели бы учебу для ветеранов на базе Института развития образования.

Руководители местных отделений совета ветеранов поделились опытом работы в районах, также свое видение проблемы высказали представители других общественных организаций. Так, председатель Национальной родительской ассоциации Людмила Афанасьева уверена, что вектор работы необходимо направить в сторону семьи, так как там закладывается фундамент личности, и без поддержки семьи все усилия по воспитанию будут безуспешны. Она напомнила, что патриотизм – это комплексное понятие, включающее в себя в первую очередь любовь к близким и к малой родине. Очень показательна в смысле укрепления семейных ценностей и привития уважения к истории рода и страны акция «Бессмертный полк».

В ходе пленума был намечен план работы на 2019 год. В числе обязательных мероприятий – обобщение опыта патриотического клуба «Звезда» в Сысольском районе и проведение семинара по теме «Использование новых, современных форм и методов работы по укреплению связи между поколениями». Совместно с ветеранами боевых действий планируется провести серию акций под девизом «Помним, уважаем и чтим заслуги старшего поколения», акцию «Чужих могил не бывает» и автопробег в Усть-Вымский и Корткеросский районы по оказанию помощи в благоустройстве мест захоронения.

Галина ГАЕВА

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