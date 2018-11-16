В Сыктывкаре началась подготовка к Новому году

Новогодняя елка на Стефановской площади столицы традиционно будет натуральной. Об этом сообщил мэр Сыктывкара Валерий Козлов во время брифинга 13 ноября.

По мнению градоначальника, устанавливать искусственную ель в столице лесного края «противоестественно». В ближайших лесничествах уже сейчас подыскивают дерево подходящей высоты и с соответствующей кроной. Хотя доставка елки сопряжена с определенными трудностями. Вывезти большое дерево из леса по грунтовым дорогам непросто.

Валерий Козлов также рассказал, как будет украшен Сыктывкар к Новому году. Праздничное освещение подключат по улице Советской от перекрестка с улицей Куратова до пересечения с улицей Бабушкина. Иллюминация будет и в сквере у Стефановской площади. На площади перед Центральным бассейном установят арт-объект в виде елочного шара, внутри которого можно будет сфотографироваться.

В этом году и главная елка столицы обновит свой наряд. Ее украсят 50 светящихся элементов в виде бантов, сто шаров большого диаметра и гирлянда «звездное небо». В сквере за памятником Ленину ели будут подсвечены светильниками в виде флагов России и Республики Коми.

Также в столичной мэрии объявили конкурс на право размещения нестационарных торговых точек по продаже елок и праздничных атрибутов.

Торговые места по реализации товаров новогоднего ассортимента планируется разместить напротив торгового комплекса по улице Морозова, 1, на площадке возле остановочного комплекса на улице Петрозаводской, территории, прилегающей к магазину на улице Орджоникидзе, 50а и на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Красных Партизан. Всю информацию по участию в конкурсе можно получить на сайте администрации Сыктывкара.

Галина ГАЕВА

Фото БНК