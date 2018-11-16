Выпускникам указали на белые пятна

Разработчики заданий ЕГЭ рекомендуют одиннадцатиклассникам, планирующим сдачу экзамена по истории, обратить внимание на повторение информации о выдающихся исторических деятелях страны и их участии в конкретных событиях. А также потренироваться в характеристике значения важнейших событий российской истории, повторить относящуюся к ним фактическую информацию.

Как сообщает пресс-служба регионального минобраза, Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) ежегодно проводит анализ экзаменационной выпускной кампании по предметам и публикует методические рекомендации для учителей. Краткое резюме этих рекомендаций, подготовленное руководителями федеральных комиссий по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ, поможет ученикам и педагогам сориентироваться в том, какие задания и темы оказались наиболее сложными для участников ЕГЭ и на что стоит обратить внимание при подготовке к экзамену. Ранее свои рекомендации учителям предоставили разработчики материалов по обществознанию.

Анализ работ выпускников, сдававших в 2018 году единый государственный экзамен по истории, показал, что результаты ЕГЭ по этому предмету стабильны и не претерпевают заметных изменений от года к году. Участники ЕГЭ-2018 сравнительно хорошо выполнили задания на знание хронологии, единичных исторических фактов и по работе с текстовыми историческими источниками. В то же время руководителями федеральных комиссий по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ были выделены проблемные моменты в работах по истории. В частности, одиннадцатиклассники демонстрируют слабые знания исторических деятелей, плохо ориентируются в истории культуры и путаются в событиях России XX века.

Затруднения также вызвали задачи, в которых требуется сгруппировать факты по определенному признаку, а также указать или соотнести названия битв, мирных договоров, факты из истории России XX века, относящиеся к периодам, насыщенным важными событиями. К примеру, выпускники слабо владеют знаниями таких исторических периодов, как 1917 год, Гражданская война, период индустриализации в СССР, Великая Отечественная война. Немногие справились с заданиями на анализ двух документов, относящихся к разным историческим периодам.

Много ошибок допустили участники ЕГЭ при работе с исторической картой (схемой) и иллюстративным материалом. Большинство из них связано с незнанием фактов, необходимых для работы с картой и анализа иллюстративного материала. Например, неправильно указывали время начала военных операций, обозначенных на карте, фамилии исторических деятелей, связанных с событиями, названия городов в тот период. Многие не узнали представленные на изображении памятники архитектуры, скульптуры, произведения живописи. Избежать этих ошибок позволит систематическая работа на уроках с исторической картой и иллюстрациями в учебнике.

Самым сложным в экзаменационной работе стало задание с развернутым ответом на аргументацию предложенной точки зрения, оценки события, явления, процесса или деятельности исторической личности. Большинство выпускников не смогли построить аргументы на основе исторических фактов. Некоторые приводили конкретные факты, но не показали их связь с защищаемой точкой зрения. Историческое сочинение носит творческий характер и требует самостоятельного отбора фактов, рассуждений, установления связей событий, явлений, процессов, корректного оформления своих мыслей с учетом требований задания. От того, насколько хорошо выпускник владеет учебным материалом, во многом зависит успех при написании исторического сочинения.

Галина ГАЕВА

Фото из архива «Республики»