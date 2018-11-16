В Вуктыле выбрали главу – руководителя администрации

14 ноября в Вуктыле состоялось 41-е внеочередное заседание совета городского округа, в ходе которого были подведены итоги конкурсного отбора кандидатуры на должность руководителя муниципалитета. Главой муниципального образования городского округа «Вуктыл» – руководителем администрации городского округа «Вуктыл» избрана Гульнара Идрисова, прежде занимавшая пост вице-мэра.

Выборы должны были состояться еще в июле, но тогда 9 из 12 бюллетеней оказались недействительными. Никто из троих кандидатов – Виктор Крисанов, Алексей Литвинов и Рустам Валиуллин – победы не добился, Виктор Крисанов остался в статусе и.о. главы – руководителя администрации. Новый конкурс назначили на

14 ноября.

Как сообщили агентству «Комиинформ» в администрации городского округа, на сей раз свои кандидатуры на конкурс выдвинули главный бухгалтер ООО «Ассорти» Зинаида Голованова, руководитель МБУ «Локомотив» Алексей Литвинов, депутат местного совета, замначальника Вуктыльского отделения охраны ПРОО филиала ПАО «Газпром» Валерий Власюк и Гульнара Идрисова. Два последних кандидата по итогам отбора и вышли на финишную прямую.

Гульнара Идрисова и Валерий Власюк представили депутатскому корпусу свои программы, а затем ответили на вопросы. Гульнара Идрисова, в частности, рассказала, что главными задачами видит повышение уровня удовлетворенности жителей городского округа деятельностью администрации, создание условий для развития малого и среднего бизнеса, рациональное и бережное использование бюджетных средств, увеличение собственных доходов муниципалитета и снижение неэффективных расходов, привлечение дополнительных инвестиций за счет участия в республиканских и федеральных программах.

В результате тайного голосования была избрана Гульнара Идрисова, за нее отдали свои голоса девять депутатов. За Валерия Власюка проголосовали трое. Впервые за историю Вуктыла этим муниципалитетом будет руководить женщина.

Также на заседании был избран председатель совета городского округа. Им стал Виталий Олесик.

Лина ПЕРОВА

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