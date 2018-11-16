Границы республики очерчены

22 ноября будут определены границы между Республикой Коми и Кировской областью. Законопроект о заключении соглашения об описании местоположения границы между регионами внес в региональный парламент глава Коми Сергей Гапликов.

Соответствующее соглашение было подписано Сергеем Гапликовым и губернатором Кировской области Игорем Васильевым 12 ноября. Данные мероприятия проводятся в целях реализации распоряжения правительства страны об утверждении комплексных планов мероприятий по внесению в реестр государственной кадастровой недвижимости сведений о границах субъектов, границах муниципальных образований и населенных пунктов.

В данный момент уже закреплены соглашения об описании местоположения границ между Республикой Коми и Пермским краем, Свердловской областью и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой.

Республиканским филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» сведения о положении административной границы этих соседних регионов внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

До конца 2018 года планируется также провести работы по описанию границ с Архангельской областью. В следующем году республиканское министерство имущественных и земельных отношений продолжит работы по описанию границ с Ямало-Ненецким и Ненецким автономными округами.

Лина ПЕРОВА