Каждый Новый год – добрый

В Коми вновь пройдет акция «Добрый Новый год». Она приурочена к завершению Года культуры в республике, Года добровольца в России и открытию Года театра в России. Акция состоится с 21 ноября по 25 декабря.

Подготовку к проведению акции обсудили в Сыктывкаре участники рабочего совещания, которое провела зампредседателя правительства Коми Наталья Михальченкова, сообщает пресс-служба руководителя региона.

– Уже второй год подряд по инициативе главы Республики Коми Сергея Гапликова в регионе проводится акция «Добрый Новый год». Она призвана подарить праздник и порадовать выступлениями профессиональных артистов жителей всех городов и районов республики, – отметила Наталья Михальченкова. – Кроме того, в этом году к акции присоединится добровольческое движение Коми. Добровольцы проведут мероприятия для ребят, которые особо нуждаются в празднике.

В течение месяца артисты профессиональных театров Коми – Государственного театра оперы и балета, Академического театра драмы имени Виктора Савина, Национального музыкально-драматического театра, а также Коми республиканской филармонии – побывают во всех муниципалитетах республики.

В составе творческого десанта – молодежная кавер-группа «Текила Tesla», мастера декоративно-прикладного искусства, представители редакции журнала «Арт», которые проведут тематические встречи и мастер-классы для детей и молодежи.

Творческая программа стартует 21 ноября в Койгородском районе, 28 ноября мероприятия акции пройдут в Прилузском и Сысольском районах. 4 декабря артистов во главе с Кöдзыд Пöлем (коми Дедом Морозом) встретят в Усть-Вымском и Княжпогостском районах, 6 декабря – в Корткеросском и Сыктывдинском, 11 декабря – Удорском, 14 декабря – Троицко-Печорском, 16 декабря – Вуктыле, 19 декабря – Усть-Куломском, 23-24 декабря – Ижемском, 24-25 декабря – Усть-Цилемском районе. 24 декабря акция пройдет в Сыктывкаре.

С 13 по 19 декабря в путешествие по республике отправится поезд «Сияние Севера» с творческим десантом. Отправной точкой 13 декабря станет город Воркута, где одновременно в Коми будет дан старт Году театра в России. 14 декабря «добропоезд» прибудет в Инту, 15 декабря – в Печору, 16 декабря – в Усинск, 17 декабря – в Сосногорск, 18 декабря – в Ухту.

Лина ПЕРОВА