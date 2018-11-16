Для проведения ЧМ-2021 реконструируют стадион

На рабочем совещании у главы Коми Сергея Гапликова обсудили вопросы подготовки к чемпионату мира по бенди, который должен пройти в Сыктывкаре в 2021 году. Турнир состоится, как и намечалось ранее, но от планов строительства нового стадиона пришлось отказаться.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, в рамках договора с Международной федерацией хоккея с мячом (FIB) для проведения чемпионата мира правительство Коми должно было представить не менее двух ледовых арен: основную и резервную. Изначально рассматривался вариант строительства нового дворца в рамках государственно-частного партнерства. Правительство региона заключило соглашение о сотрудничестве с ООО ПФ «ВИС» со сроком завершения строительства объекта – ноябрь 2020 года, а также ориентировочной стоимостью строительства – 4,5 миллиарда рублей. Однако решили реализовать другой вариант проведения чемпионата, согласованный с Минспорта России и FIB: турнир пройдет на республиканском стадионе, поскольку его реконструкция потребует гораздо меньших финансовых затрат.

– Сегодня наша главная задача – сосредоточить все имеющиеся ресурсы на реализацию майского указа президента и национальных проектов, главная цель которых – повышение качества и благосостояния жизни граждан. В этой связи необходимо взвешенно подходить к расстановке приоритетов, – приводит слова главы региона пресс-служба.

Проект реконструкции включен в адресную инвестиционную программу Коми до 2021 года, с объемом финансирования на 2019 год в размере 50 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации. Подготовлены техзадания на проектирование стадиона и запасного поля. Реконструкция предполагает появление новых помещений для размещения республиканской хоккейной команды «Строитель» и детских спортивных школ, также будут модернизированы зрительские трибуны. На запасном поле стадиона установят систему искусственного льда и построят новые трибуны.

Ярослав СЕВРУК