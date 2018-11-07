В ООО «Лузалес» создан благотворительный фонд имени Николая Семенюка

Автор: Редактор 07.11.2018

Прошедшее лето стало непростым для одного из крупнейших в Коми предприятий – лесопромышленной компании ООО «Лузалес». В июне скончался основатель компании, председатель совета директоров Николай Семенюк. И произошло это в разгар реализации новых проектов: значительно расширялось и модернизировалось производство в Сыктывкаре, Прилузском районе, кроме того, «Лузалес» начал осваивать новые для себя лесозаготовительные территории в Удорском районе. Но компания благополучно преодолела трудности и продолжает начатое своим основателем.

В августе было принято решение увековечить память Николая Семенюка, открыв благотворительный фонд его имени. Благотворительностью, социальной помощью, поддержкой различных спортивных проектов здесь занимаются давно, но сейчас решено объединить и развить все эти направления.

– Раньше у нас существовал благотворительный фонд возрождения культурно-исторического наследия Республики Коми «Преемственность». Он занимался большей частью поддержкой храмов, – рассказал директор благотворительного фонда имени Николая Семенюка Максим Чурсанов. – После смерти Николая Терентьевича его сын – коммерческий директор ООО «Лузалес» Руслан Семенюк решил переименовать фонд и сделать его задачи более обширными. Новый фонд нацелен на благотворительность в целом, все наши проекты из этого разряда будут реализовываться через этот фонд, через него пойдут все средства, которые «Лузалес» выделяет на культурные, социальные, спортивные и другие общественно значимые проекты в разных районах. Официально мы создали фонд, приняли его устав 27 августа, на днях будет открыт расчетный счет, сейчас занимаемся перерегистрацией документов. И в конце этой недели, я думаю, пойдут первые транши от этого фонда тем, кто нуждается в поддержке от «Лузалеса».

Благотворительные проекты «Лузалеса» разные по масштабу, но каждый из них по-своему важен для территорий, на которых работает предприятие. Например, компания регулярно проводит лыжные гонки в селе Занулье, и одновременно при ее поддержке существует сыктывкарский баскетбольный клуб «Ника». Предприятие поддерживает различные общественные проекты, помогает администрациям поселений с решением насущных проблем. Максим Чурсанов предположил, что, возможно, свои вклады в работу фонда захотят сделать предприятия, являющиеся партнерами «Лузалеса».

Кроме того, через фонд будет оказываться поддержка сотрудникам предприятия, в том числе так будут награждаться лучшие из них. Например, 1 ноября Руслан Семенюк, вручая премии особо отличившимся водителям ООО «Лузалес», уже отметил, что это награды от руководства предприятия и благотворительного фонда имени Николая Семенюка.

В этот день были награждены водители Михаил Ремезов, Александр Кукольщиков, Михаил Потапов, Сергей Кетов и Павел Осипов. Все они работают в компании «Лузалес» уже много лет, хорошо знают друг друга.

– Есть среди наших водителей основной костяк старожилов, которые давно знакомы, общаются не только по работе, но и вне ее, на охоту вместе ходят, на рыбалку, – рассказал Сергей Кетов. – Сам я здесь работаю с 2004 года, сначала на лесовозе, потом на щеповозе, сейчас вожу щебенку на самосвале МАЗ. Я приезжий, переехал в Сыктывкар из Екатеринбурга, друзья, которые работали в «Лузалесе», посоветовали сюда устроиться, сказали, что хорошая компания, хороший директор, коллектив дружный. И это действительно так оказалось, доволен я и работой, и начальством. У меня принцип такой, если что-то не нравится, сразу говорю: «До свидания». И если я здесь уже 14 лет – это многое значит.

Водителей Сергея Кетова и Павла Осипова связывает давняя дружба.

Коллега Сергея Кетова Павел Осипов работает в компании с 2005 года, он из села Слудка Прилузского района, поэтому сначала трудился на лесовозе вахтами. А потом перебрался в Сыктывкар, теперь тоже водит самосвал или возит контейнеры с готовой продукцией. Плюсов в работе в компании, по его мнению, достаточно: зарплата белая, полный соцпакет. И все прозрачно – каждый знает, за что может получить прибавку к зарплате или премии, а за что, наоборот, ее потерять.

Что касается производства, то ООО «Лузалес» наращивает объемы производства, идя по многим направлениям с превышением планов. За девять месяцев этого года заготовлено 725 тысяч кубометров необработанной древесины, это на 15 тысяч кубометров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель по лесоматериалам – 240,2 тысячи кубометров против 204,5 тысячи в прошлом году. Технологическая щепа для производства целлюлозы – 147,9 тысячи кубометров, это 132,1 процента от прошлогодних показателей. Выручка от продажи продукции и услуг составила более четырех миллиардов рублей, почти на миллиард больше, чем год назад. Инвестиции в основной капитал с января по сентябрь включительно – 784 001 тысяча рублей, это 132 процента к уровню прошлого года.

ООО «Лузалес» – постоянный спонсор клуба «Ника».

С развитием производства растет и численность сотрудников компании, если год назад в ней работали 1289 человек, в том числе 563 – на лесозаготовках, то к нынешнему моменту 1778, из них на заготовках – 610. При этом среднемесячная зарплата сотрудников выросла с 36,5 до 40,5 тысячи рублей.

В связи с приходом ООО «Лузалес» на Удору, идет набор персонала в этом районе. Уже трудоустроено 119 жителей муниципалитета. Пока немалая часть тех, кто работает в удорской тайге, – вахтовики, но на предприятии рассчитывают, что смогут закрыть все вакансии местными кадрами.

Благодаря лесозаготовительному участку «Удора» расчетная лесосека предприятия увеличивается на 580 тысяч кубометров в год, в результате обеспеченность действующих лесопильных мощностей предприятия собственным сырьем дойдет до 80 процентов. А это весьма солидная цифра. Учитывая, что «Лузалес» способен переработать более 1,2 миллиона кубометров древесины в год.

Сейчас уже завершилось строительство двух железнодорожных веток, каждая протяженностью порядка полукилометра, готова отгрузочная площадка тупика. В данный момент идет оформление документов и подготовка к вводу в эксплуатацию терминала «Удора». Многие годы спустя после «болгарского десанта» Удора снова готова к масштабным лесозаготовкам, но вестись они теперь будут куда более ответственно, с соблюдением всех экологических требований и с учетом мнения местного населения, дабы не попортить места, где люди издавна охотятся, собирают грибы. Гарантия этому – международная FSC-сертификация, которую регулярно проходит предприятие. В соответствии с этим сертификатом компания должна выполнять целый ряд очень строгих социальных и экологических условий, зато это значительно повышает ее авторитет на международном рынке. Сейчас «Лузалес» в очередной раз проводит выявление и картографирование мест, представляющих культурную, экономическую, историческую и экологическую ценность для населения Прилузского и Удорского районов, собирая сведения от местных жителей, общественных организаций.

Высокая экологическая значимость у проектов ООО «Лузалес», реализуемых в Прилузье. Зимой в поселке Кыддзявидзь смонтирован пеллетный цех, который после двух месяцев успешной работы в пилотном режиме был запущен на полную мощность в марте. Теперь предприятие утилизирует в этом цехе отходы производства, превращая их в топливные гранулы, которые сейчас все более востребованы как за рубежом, так и в России. Сейчас в том же цехе монтируется второй пресс, что позволит утилизировать еще больше древесного неликвида. Кроме того, компания начала выпуск домостроительных новинок – клееного профилированного бруса и экологически чистых стеновых панелей МХМ, из которых можно быстро и качественно строить дома до трех этажей. Опытный образец такого дома построен в Кыддзявидзе на базе предприятия и служит офисным помещением и гостиничным комплексом для проживания рабочих и вахтовиков.

Такое же комплексное здание будет построено и на железнодорожном тупике в Удорском районе, где будут расположены диспетчерский пункт, столовая для сотрудников, офис и помещения для проживания работников. А в дальнейшем предприятие планирует расширить свою деятельность, зайдя и на территории Койгородского, Княжпогостского и Корткеросского районов.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Виктора НОВИКОВА, ООО «Лузалес», vk.com

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