В Коми отметили День народного единства 

4 ноября в городах и районах республики проходили торжества в честь одного из важнейших праздников современной России. В столице Коми митинг-концерт «В единстве наша сила» традиционно состоялся на Театральной площади. Также праздничные мероприятия шли «под часами» у центрального бассейна и в парке имени Кирова.

На площадке «под часами» развернулась празднично-игровая программа для детей «Вместе мы одна семья». Детей удивляли сказочными персонажами и играми, награждали сладостями. В Кировском парке были организованы беговые состязания для всех желающих горожан и гостей столицы. Но больше всего людей – полторы тысячи – собрал митинг. Участниками события стали трудовые коллективы, представители политпартий, общественных организаций, национально-культурных автономий, молодежных и ветеранских организаций.

Поочередно к микрофону выходили общественные деятели. Председатель регионального отделения Союза армян России Мнацакан Никогосян напомнил, что День народного единства – это сравнительно молодой праздник, отмечать его стали с 2005 года в память о событиях 1612 года. Тогда, сформировав народное ополчение, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский освободили Москву от польско-литовских оккупантов.

– В нашем городе живут представители более семидесяти национальностей, а в республике более сотни. Вы даже не представляете, что это значит. Столько народов, языков, ментальностей и культур. Все это объединяет нас. В Коми и вообще во всей России царит истинное единство народов. Искренне поздравляю всех с этим, – сказал Мнацакан Никогосян.

Начальник республиканского штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Дмитрий Алексеев, поздравляя собравшихся, рассказал, что совсем недавно Всероссийский центр исследования общественного мнения определил, что символом единения русского народа является победа в Великой Отечественной войне:

– А ведь действительно мы всегда объединялись не по приказу свыше, а по решению сердца. Люди разных национальностей и вероисповеданий объединялись ради общей победы. Мы продолжаем объединяться ради сохранения культурных ценностей, ради добрых дел, ведь помните, как раньше мы делали скворечники в школе, помогали ветеранам, выходили на субботники. Эти дела сплачивают людей.

Царившая атмосфера всеобщего единения вызывала искренние патриотические эмоции даже у самых юных митингующих. На глазах детей появлялись слезы, когда звучали речи выступавших и музыкальные композиции.

Сопредседатель Коми регионального отделения Общероссийского народного фронта Елена Шумилова вспомнила, как в детстве ее дедушка – ветеран Великой Отечественной войны, участвовавший в сражениях за блокадный Ленинград, брал ее за руку и водил на мероприятия:

– Мы выходили на улицу, и все село объединялось на праздники. Было ли это 1 Мая, 9 Мая или 7 ноября, у людей была общая идея, они выходили и смотрели друг другу в глаза, говорили о хорошем. Знаете, скучаю по тем временам, когда открыто можно было выйти и порадоваться за наши добрые поступки, добрые отношения и наш бескорыстный вклад в развитие любимой страны. Хочется, чтобы наше старшее поколение учило молодежь быть вместе. К сожалению, наша страна объединяется либо когда случается большое горе, либо по большим праздникам. Но живем-то мы каждый день, и каждый день я призываю вас делать одно пусть маленькое, но добро, и делать это бескорыстно, не для популяризации какого-то движения, а по зову совести и сердца. Для нас важно единение и общность. Этот день должен быть не единственным в году, а эта идея пусть сопровождает вас в течение всей жизни. Делайте больше добра друг другу, своему дому, двору, городу. Это нас объединит, нам нужна общая идея.

Яркими выступлениями собравшихся поздравили ансамбли народной песни «Северная околица» и МЧС Коми «Пламя 21», а также солисты Коми республиканской филармонии. Одна из разгоряченных участниц почтенных лет выбежала на сцену во время исполнения танцевального номера народным ансамблем. Профессионально сработали полицейские, которые после непродолжительной беседы с пожилой женщиной, удостоверившись в том, что она находится в трезвом состоянии, не стали ее задерживать и удалять с мероприятия.

Ярослав СЕВРУК

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