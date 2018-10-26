«Снегурочка. LIVE»: от присядки до брейк-данса

Завтра, 28 октября, в Академическом театре драмы имени Виктора Савина в дневное время пройдет премьера эпической феерии «Снегурочка. LIVE» по мотивам сказки А.Н. Островского. Режиссер спектакля – Денис Рассыхаев. Накануне премьеры

с журналистами поделились секретами постановки.

Директор театра Михаил Матвеев подчеркнул: как всегда, пьеса выбиралась долго, с учетом того, насколько постановка может удивить зрителя. Пьеса была выбрана еще летом, а вот к постановке приступили сразу после сдачи спектакля «Король Лир» по мотивам У.Шекспира, поставленного литовским режиссером Линасом Зайкаускасом. Одним словом, спектакль «Снегурочка» также был поставлен в рекордно короткие сроки – чуть менее месяца.

Почему live? Режиссер Денис Рассыхаев пояснил, что более легкая и осовремененная версия спектакля с текстом классика, но переложенным на современный язык, будет более понятна своей целевой аудитории, то есть подросткам и молодежи. Он также отметил, что читал много писем Островского, в которых тот неоднократно сетовал на то обстоятельство, что его «Снегурочку» по жанру причисляют к сказке, таким образом задавая возрастной ценз зрителя, в то время как сам он считает свое произведение феерией, а учитывая, что в нем много этнического и эпического – эпической феерией. Тем не менее, подчеркнул Денис Рассыхаев, к тексту Островского отнеслись бережно, его не купировали, как это сделали, подгоняя именно под жанр сказки, советские кинематографы.

Тему феерического продолжил Михаил Матвеев:

– Этот жанр был определен и при постановке пьесы. Все произошло совершенно случайно. Малый театр закрылся на ремонт, труппу перевели в Большой театр. Получился коллектив, в котором есть и драматическая составляющая, и оперная, и балетная, решили совместить все и таким большим ресурсом поставить спектакль-феерию. Так в 1873 году вышла премьера этой постановки.

«Снегурочка. LIVE», как и у Островского, – история любви. Сегодня любовь в молодежной среде, считает режиссер, носит «плоский» характер, все упрощено и материализировано до предела. Как отца троих детей-подростков, это не может его не волновать и не пугать. Поэтому тема любви в образе Снегурочки, тема самопожертвования для режиссера – главное. Костюмы, сценография Эриха Вильсона – все стилизовано под современное общество, царство Берендея представляют наши современные подростки, которые шумно влюбляются, ссорятся, выясняют отношения.

Любопытно музыкальное решение, выстроенное в соответствии с тем, что происходит сегодня: «вписки, тусы, пати», большие дискотеки с палатками. В соответствии с заявленным жанром народная присядка переходит в брейк-данс.

– Современный театр должен разговаривать со зрителем на современном языке, только тогда мы донесем главное до него, – поделился своими мыслями режиссер. – Царство Берендея – это общество, живущее по своим законам выживания.

Роль Снегурочки исполняет актриса театра, выпускница актерского отделения колледжа искусств, студентка ГИТИСа Мария Шучалина. Актриса поведала журналистам, что ее Снегурочка – девочка-ребенок, белая ворона, которая попадает в наш современный мир. Корреспондент «Республики» задала вопрос режиссеру: образ Снегурочки, красноречиво описанный актрисой, визуально очень напоминает героиню фильма «Чучело» Романа Быкова, но наступает ли раскаяние – то к чему режиссер фильма привел окружение девочки – ее мучителей-одноклассников, таким образом воплотив один из главных постулатов христианства – покаяние?

Денис Рассыхаев ответил, что оставит этот вопрос на усмотрение зрителей.

Эпическая феерия «Снегурочка» ставится при поддержке партии «Единая Россия» в рамках проекта «Театры – детям», Как отметила куратор проекта Елена Тренева, этот проект наряду еще с двумя: «Местный дом культуры» и «Культура малых городов» осуществляется с 2017 года. В нынешнем году все три проекта объединены в один – «Культура малой родины».

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Артура АРТЕЕВА