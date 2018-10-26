Андрей Грицюта: «Для детей самое важное – это чувства родителей друг к другу»

В сентябре этого года в Коми была создана новая некоммерческая организация – Республиканский совет отцов, объединивший активных мужчин, небезразличных к вопросам сохранения традиционных семейных ценностей. Мы встретились с одним из его учредителей – Андреем Грицютой, чтобы поговорить об ответственном отцовстве, а также о задачах новой общественной организации.

– Смею предположить, что новорожденная организация, объединившая отцов, возникла с подачи женщин, поскольку эта идея давно уже бродит в умах общественниц из Союза женщин РК, и призывы к повышению роли отца в семье регулярно звучат с трибун женских форумов.

– Поскольку мы не принимаем участия в женских форумах, подобных призывов не слышали. А мысль о создании такой организации вызрела в недрах нашего мужского союза, объединившего глав нескольких семей. Вместе с семьями моих друзей Алексея Сандригайло, Вячеслава Богдана и Захара Волокитина мы часто выезжали на природу, устраивали семейные соревнования, организовывали трудовые десанты с обязательным участием наших детей. Так, по согласованию с администрацией города мы вместе с детьми благоустраивали сквер в Кировском парке – красили поребрики и восстанавливали тротуар, косили траву, убирали мусор. Также вместе с друзьями из волейбольного клуба, где я играю, и нашими детьми благоустраивали территорию одного из интернатов в Эжве. Когда мысль о создании общественной организации окончательно оформилась, мы в интернете познакомились с опытом подобных организаций в других регионах, представили эту идею в Общественный совет при главе республики и заручились поддержкой руководства региона.

Теперь к вопросу о том, для чего. Просто один в поле не воин. Когда есть содружество инициативных людей, ресурсы сами подтягиваются. В первую очередь это желание объединить единомышленников, выстроить такую модель общения с ними и с нашими детьми, чтобы создавать комфортное для развития детей пространство. Вовлекая детей в разные полезные мероприятия, мы помогаем им относиться по-взрослому к некоторым жизненным вещам. У нас уже есть опыт организации массовых мероприятий: совместно с детьми и их родителями мы взаимодействуем со школами, приглашаем специалистов для проведения тематических классных часов, помогаем в организации школьного быта, потому что школы финансируются слабо, а отцы многое могут сделать своими руками. Наши усилия в первую очередь направлены на воспитание собственных детей и тех ребят, которые их окружают в школе или детском саду, потому что влияние коллектива на формирование личности трудно переоценить. Но главный наш интерес – привить детям какие-то жизненные навыки и нравственные ценности, научить их жить активно. Ведь концентрируя силы, можно рассчитывать на больший КПД.

– Какие формы работы вы намерены практиковать? Ведь организовать несколько семей намного проще, чем наладить эту работу по всей республике.

– На самом деле методологию мы сейчас только разрабатываем, и, пожалуй, это и есть основная наша задача – создать модели работы. Чтобы не изобретать велосипед, для обмена опытом на первый форум отцов мы пригласили руководителей советов отцов из Москвы и Татарстана. Что делать в школах, что делать в воспитании детей на своем, родительском уровне, мы понимаем. А если затрагивать более серьезные вопросы, то возникают затруднения.

– На ваш взгляд, какие принципы лежат в основе формирования счастливой семьи, в которой хорошо и надежно всем – и детям, и родителям?

– Я абсолютно убежден в том, что для детей самыми важными являются чувства родителей друг к другу. Дети должны видеть, что отец с матерью не просто сожительствуют, а любят друг друга. Необходимые составляющие такого союза – уважение и готовность идти навстречу в обсуждении возникающих проблем. А дети, попадая в атмосферу семейного благополучия, впитывают в себя эту модель отношений.

– Для большинства семей это как раз и есть самое сложное, потому что любовь предполагает постоянную работу над собой и над отношениями. А поскольку редко кто бывает к такой работе готов, в какой-то момент начинается перетягивание одеяла на себя. Как вам удается удерживать необходимый баланс в отношениях?

– Мы с женой ни разу не поругались, тем более при детях. Один раз за все время совместной жизни у нас возник конфликт, который мы сразу же разрешили в откровенном разговоре. Мы ценим друг друга за готовность взаимно идти навстречу. Я думаю, что большую роль в сохранении гармонии в семье играет также и общее душевное и физическое состояние женщины. Женщину ведь не зря называют хранительницей очага. Она поддерживает мир в семье и вдохновляет мужчину своей женской энергией. На мой взгляд, женщине, которая совмещает работу, дом и воспитание детей, очень трудно отдавать членам своей семьи столько душевного тепла, сколько им требуется. Поэтому мы со своей женой Татьяной пришли к решению, что она будет заниматься домом и детьми.

При этом я отнюдь не домостроевец и не считаю, что женщина априори должна быть домохозяйкой. Женщина может работать для саморазвития, но не для денег. Зарплата должна быть только приятным бонусом к работе, которая женщину должна наполнять радостью, а не выкачивать энергию. Татьяна – домохозяйка, но не домоседка. Она занимается общественной жизнью, работает в школьных родительских комитетах, а это ведь огромный пласт работы при наличии двух детей. Нашей старшей дочери Анастасии – 13 лет, младшей Таисии – 9 лет. Они занимаются дополнительным образованием. Старшая – народница, поет, лауреат многих конкурсов. Обе танцуют. Младшая, конечно, пока немного ленится, но мы стараемся заинтересовать.

Мы не делаем ставку на то, чтобы они стали танцорами международного класса, это, скорее, необходимая физическая нагрузка для ребенка. До недавнего времени мы жили в частном доме в пригороде Санкт-Петербурга – поселке Левашово, там была возможность приучать детей к физическому труду. К тому же много времени они проводили на свежем воздухе. А когда мы приехали в Сыктывкар, стало сложнее. Во-первых, потому что здесь мы живем в квартире, во-вторых, обе дочери с этого года учатся в школе во вторую смену, что крайне неудобно. Ну и такая составляющая, как ежедневный труд на воздухе, выпала. И дети от этого страдают. Поэтому мы купили домик в поселке Аджером и начали осваивать участок. В этом году уже ели свои помидоры, осенью посадили озимые.

– Вы переехали в Сыктывкар из Питера? Многие, наоборот, рвутся за лучшей жизнью в Москву и Санкт-Петербург…

– Все этому удивляются. Просто меня пригласили в Сыктывкар на работу. И я ничтоже сумняшеся согласился. Сейчас я возглавляю здесь компанию, которая занимается поставками твердого топлива. В Питере у меня был свой бизнес, но экономический кризис заметно ударил по нему. Еще одной причиной переезда стало желание больше проводить времени со своей семьей. Там дорога на работу и с работы у меня занимала часа четыре, и я возвращался домой в десять вечера. А в Сыктывкаре затраты на дорогу заметно сократились, и у меня высвободилось время для семьи и спорта.

– Для большинства мужчин отцовские функции ограничиваются материальным содержанием семьи, а воспитание детей сводится к эпизодическим мероприятиям. Как вы видите роль отца в семье?

– Конечно, это глава семьи, муж и отец, пользующийся авторитетом и уважением. Я хочу надеяться, что мои девочки, выбирая мужа, будут ориентироваться именно на то, как мы с женой выстраивали свои отношения. Возможно, мальчики больше нуждаются в мужском воспитании, но я вижу, что и для девочек отец является примером, если не для подражания, то как минимум как образ будущего спутника жизни. Поэтому я уверен, что в воспитании одинаково важны и мать, и отец. Да и я уже настолько привык к женскому окружению, что, смею надеяться, стал знатоком женской души. Просто так получилось, что отец ушел от нас, когда мне было 16 лет. Мы остались с мамой, младшей сестренкой и бабушкой, и воспитание сестры практически легло на мои плечи. Потом, когда я женился, в доме со мной тоже жили одни женщины – мама, бабушка, жена и две дочки. Тут поневоле научишься заботиться о женщинах. После ухода отца семье стало жить труднее, и, чтобы как-то помочь, я вынужден был рано начать работать. Тогда, наверное, и закрепилась эта ответственность за вверенных мне жизнью людей. Мне нравится общение со своими детьми, нравится наблюдать за тем, как они растут, развиваются, формируются как личность.

В моей семье не то что не принято ругаться, но не принято даже говорить грубым тоном или использовать в речи слова-паразиты. Такое воспитание дает порой неожиданные плоды. Не далее как вчера моя младшая дочь, придя из школы, плакала от того, что кто-то из ее одноклассников в общении с ней позволил себе ругаться матом. Таисия воспринимает это как личное оскорбление, и это нормально, а вот то, что она чувствует себя беспомощной перед подобным поведением, это уже требует корректировки. Пришлось объяснять ей, что жизнь многогранна и не всегда в ней будут встречаться только добрые и уважительные люди. Однако надо уметь жить по своим принципам и достойно реагировать на то, что им противоречит.

– Когда возникают какие-то сложные ситуации в отношениях с детьми, вы прибегаете к помощи специалистов или разрешаете их чисто интуитивно?

– Когда не могу найти решения в своем опыте, обращаюсь к разным открытым источникам или к профильным специалистам. Благо сейчас в интернете можно найти консультации по самым разнообразным вопросам. Как пример, подобный прецедент произошел у меня с младшей дочерью. Таисия очень старается заслуживать мою похвалу, и поэтому в прошлом году она скрыла от меня плохую оценку. Мы никогда не применяем физическое наказание к детям. Самое большее, чем мы можем наказать, – на какое-то время лишить гаджетов. В тот раз я постарался объяснить дочери, что ничего страшного в плохой оценке нет, ее можно исправить. Намного страшнее то, что она соврала, потому что ложь разрушает очень важную часть человеческих отношений – доверие. «Я тебе не вру, и ты, пожалуйста, мне не ври», – сказал я ей и успокоился в надежде, что дочь урок усвоила. Но буквально через неделю вновь произошла такая же ситуация. И тогда мне пришлось обратиться к литературе по психологии в интернете. Хотелось разобраться в причинах, понять, где я совершил какие-то ошибки и как можно эффективно эту проблему решить.

– Скажите, вы окончательно решили пустить корни в Сыктывкаре?

– Вы знаете, я никогда не расценивал свой приезд в республику, как трудовую вахту. Хотя в Питере и остался наш дом, где живет моя мама и куда мы любим приезжать, нам с семьей очень нравится уездный и спокойный уклад жизни в Коми, нравятся простота и открытость людей, нравится природа. Нельзя в сегодняшней жизни утверждать что-либо с абсолютной уверенностью, но пока мы даже не помышляем о переезде куда-либо. Сегодня наш дом здесь!

Галина ГАЕВА

Фото из семейного архива