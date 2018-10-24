Успехи опорного вуза Коми

Глава Республики Коми Сергей Гапликов провел рабочую встречу с вице-премьером регионального правительства – министром образования, науки и молодежной политики Натальей Михальченковой и исполняющей обязанности ректора Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина Ольгой Сотниковой, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Ольга Сотникова проинформировала о достижениях и первых результатах реализации программы развития опорного вуза Республики Коми в 2017-2018 годах.

Университет выполнил абсолютное большинство показателей результативности программы, в том числе по доходам вуза; удельному весу численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, обучающихся по основным образовательным программам высшего образования; числу публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science/Scopus.

В 2017 году университет вошел в число 13 победителей конкурса, организованного Национальным фондом подготовки кадров, для апробации управленческих моделей взаимодействия опорного университета с регионом. Опыт СГУ по воспитательной работе признан одним из лучших в СЗФО. Кроме того, программа трансформации вуза в университетский центр социального развития региона стала победителем федерального конкурса в рамках проекта Минобрнауки России «Вузы как центры пространства создания инноваций».

Сыктывкарский госуниверситет имени Питирима Сорокина снова победил во Всероссийском конкурсе молодежных проектов, который проводит Росмолодежь. Награда за победу в этом году – целевой грант в размере 7,1 миллиона рублей на реализацию четырех федеральных молодежных проектов. Это Всероссийские студенческие игры боевых искусств (этап СЗФО), Открытое всероссийское образовательное мероприятие «Студенческие наставники и тьюторы», парад российского студенчества, Национальный музыкальный студенческий проект «Универвидение».

В области педагогического образования университет существенно пополнил портфель образовательных программ, получили развитие педагогические исследования – впервые в истории университета (с грифом СГУ имени Питирима Сорокина) защищены кандидатская (2017 г.) и докторская (2018 г.) диссертации по педагогическим наукам.

– Один из наших приоритетов – это развитие медицинского образования. В этом году мы увеличили контрольные цифры приема с 50 до 75. На прошлой неделе у нас была проверка Рособрнадзора, и сейчас ожидаем приказ о лицензировании нового направления «Педиатрия». Мы открыли свой симуляционный центр, где будет оцениваться качество подготовки врачей. Также, дооснастив этот центр, планируем проводить на его базе аккредитацию врачей, которая с 2021 года станет обязательной. Нашим врачам не придется уезжать куда-то из региона для получения этой аккредитации, – сообщила Ольга Сотникова.

– Подготовка квалифицированных кадров для отраслей республики – это стратегическая задача, которая стоит сегодня перед всеми образовательными учреждениями региона в рамках реализации майского указа президента №204 и национальных проектов. А роль опорного вуза Коми – одна из ключевых. Поэтому желаю Сыктывкарскому университету успехов и достижения всех намеченных планов, – напутствовал в лице ректора коллектив опорного вуза глава Республики Коми.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru