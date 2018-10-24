Доходы подрастут, дефицит уменьшится

В 2018 году бюджет Республики Коми получит более 5 миллиардов рублей дополнительных доходов. Такую информацию озвучила министр финансов Республики Коми Галина Рубцова в ходе рабочего совещания в комитете Госсовета по бюджету, налогам и экономической политике. Драйверы роста – налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на имущество, а также безвозмездные поступления из федерального бюджета.

Что касается расходов, то дополнительно 666,4 миллиона рублей направят на финансовую поддержку местных бюджетов. Средства пойдут на погашение задолженности по коммунальным платежам и финансовую поддержку города Инты. Кроме того, 864,8 миллиона рублей направят в отрасль здравоохранения, в том числе в территориальный ФОМС, на содержание ФАПов и выплаты молодым специалистам. В 2019-2021 годах 700 миллионов выделят на строительство радиологического корпуса республиканского онкодиспансера. Сейчас проводится конкурс на определение подрядчика.

На 609,7 миллиона рублей увеличивается объем финансирования госпрограммы «Развитие образования». Деньги будут направлены на повышение заработной платы, на питание обучающихся 1-4 классов, укрепление материально-технической базы, антитеррористическое оснащение образовательных учреждений.

По итогам 2018 года доходы бюджета составят 72,9 миллиарда рублей, расходы – 74,4 миллиарда. До 1,5 миллиарда рублей уменьшатся дефицит бюджета и коммерческие заимствования. Госдолг составит 59 процентов собственных доходов бюджета республики.

Как отметила спикер Госсовета РК Надежда Дорофеева, к депутатам поступает информация из муниципалитетов о недостатке средств на выплату зарплаты с учетом повышения минимального размера оплаты труда.

– По Усть-Цилемскому району недостаток средств – 22,3 миллиона рублей. Какая работа будет проводиться для решения этой проблемы? – задала вопрос Надежда Дорофеева.

Галина Рубцова ответила, что частично деньги на это уже заложены в бюджет региона с учетом обсуждаемых изменений. Кроме того, есть ресурс для перераспределения дополнительных средств.

Также предусмотрена компенсация выпадающих доходов в сфере железнодорожного и авиатранспорта. Основной получатель этих денег – республиканская компания «Комиавиатранс». Так, компенсация убытков от деятельности аэропортов в 2018 году составит 343 миллиона рублей. По словам директора «Комиавиатранса», депутата Госсовета РК Александра Пономарева, запущен процесс разделения компании. Он завершится к началу будущего года и позволит повысить эффективность управления предприятием, а также упростит администрирование финансовых потоков.

Лина ПЕРОВА

Фото gsrk.ru