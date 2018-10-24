Пенсионный фонд призывает к бдительности

ПФР распространил официальное обращение с призывом к жителям Коми пользоваться только официальными источниками по пенсионному обеспечению.

В Коми активизировали свою деятельность коммерческие организации, предоставляющие гражданам неполную и некорректную информацию по пенсионному и социальному обеспечению.

Речь идет о таких организациях, как ООО «Центр содействия развитию финансовой грамотности и социальных инициатив», АНО КЦ «Институт финансового развития и социальных проектов», «Институт единых социальных программ» и тому подобные.

В связи с этим Отделение ПФР по Республике Коми сообщает, что Пенсионный фонд РФ не имеет никакого отношения к деятельности вышеуказанных организаций.

В отделении ПФР рекомендуют гражданам проверять полученные от этих организаций сведения в официальных источниках и тщательно оберегать свои персональные данные – реквизиты паспорта, банковских карт, СНИЛС. Вся официальная информация, в том числе об изменениях пенсионного законодательства, индексациях, социальных выплатах, публикуется на официальном сайте ПФР http://www.pfrf.ru и на страницах Отделения ПФР по Республике Коми в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.

Лина ПЕРОВА