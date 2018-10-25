Жителей Коми приглашают принять участие в опросе о переходе на цифровое качество

На общественном портале «Активный регион»» запущено анкетирование граждан о готовности к переходу на цифровое телевизионное вещание.

Ответить на вопросы анкеты можно перейдя по ссылке: https://signal.rkomi.ru/anketirovanie-grazhdan-o-goto.. Напомним, с января 2019 года Российская Федерация полностью перейдет на цифровое эфирное телевещание.

В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» в России силами РТРС создается сеть цифрового эфирного телевещания, транслирующая два мультиплекса по 10 каналов каждый, а также три радиоканала. С запуском сети цифрового вещания граждане России абсолютно бесплатно получат набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.

По всем вопросам относительно возможности приема цифрового эфирного телевидения можно обращаться в центр консультационной поддержки населения (ЦКП), по адресу: г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, д.54, тел. 8(8212) 30-27-05.

Телефон федеральной «горячей линии» РТРС:8-800-220-20-02 (звонок бесплатный). Подробную информацию о «цифре» можно найти на сайте РТРС: РТРС.РФ или по ссылке: http://komi.rtrs.ru

Как подключить ЦЭТВ