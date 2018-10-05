Тревога на Монди СЛПК оказалась условной

Тренировка по ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации прошла во вторник в Эжвинском районе Сыктывкара на территории АО «Монди СЛПК». Мероприятие состоялось в рамках объявленного в октябре месячника гражданской обороны. Цель тренировки – оценить готовность работников предприятия и сотрудников спасательных служб к локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с химической аварией. Сигналом к началу учений стали звуки тревожной сирены, раздавшиеся на территории лесопромышленного комплекса.

По легенде учений, на открытой площадке участка приготовления химикатов произошла разгерметизация резервуара с жидким сернистым ангидридом. Опасное химическое вещество начало испаряться, образовалось токсичное облако. Условно пострадали от отравления ядовитым веществом двое работников предприятия, один из них оказался заблокированным на верхнем этаже производственного цеха. Основной путь эвакуации стал для него недоступен, но рабочий сумел выбраться на крышу.

Незамедлительно на место условной аварии прибыли сотрудники аварийно-спасательных формирований предприятия, вслед за ними подъехали машины пожарно-спасательных подразделений федеральной противопожарной службы. Зону условной чрезвычайной ситуации оцепила полиция. Сотрудники регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека вели постоянный мониторинг состояния окружающей среды. Всего в учениях было задействовано 111 специалистов по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на химически опасных объектах.

Утечку опасного химиката оперативно ликвидировали. Одного из пострадавших, который находился рядом с разгерметизировавшимся резервуаром, вынесли на носилках и передали медикам. Рабочего, оставшегося на крыше, спасатели эвакуировали, используя альпинистское снаряжение.

В это же время сотрудники пожарно-спасательных подразделений ФПС провели локализацию аварии: установили водяную завесу для осаждения химически опасного облака.

После успешной ликвидации условной чрезвычайной ситуации было проведено совещание, на котором руководители всех подразделений, задействованных в учениях, разобрали действия подчиненных.

– По всей стране проходит всероссийская штабная тренировка, в том числе и Республика Коми в этом участвует. Тактико-специальные учения проводятся во всех муниципальных образованиях региона. В ходе тренировки на территории Монди СЛПК проверена слаженность взаимодействия между различными службами, участвующими в минимизации и ликвидации последствий возможных техногенных аварий на таких крупных предприятиях. Все поставленные в ходе учений цели и задачи были отработаны в полном объеме, все службы отработали на высоком уровне, – отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Коми Николай Семенов.

Начальник управления промышленной безопасности Монди СЛПК Петер Сабо сообщил, что подобные тренировки для специалистов комбината проводятся регулярно. Масштабные учения с привлечением сотрудников спасательных служб на территории предприятия проходят уже второй год подряд. В ликвидации условной аварии участвовали 37 работников комбината.

По информации регионального управления МЧС России, в других муниципалитетах Коми отрабатывались действия служб в случае аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства, что особенно актуально с наступлением отопительного сезона. Так, например, в Воркуте проходили учения с отработкой практических действий по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с химической аварией на очистной станции городского водоканала. В Инте, Усинске и Печоре звенья РСЧС реагировали на условные аварии, связанные с теплоснабжением. В Вуктыле и Усть-Куломском районе ликвидировали «аварии» в системе электросетей.

Всего в масштабной тренировке, в которой участвует вся Коми республиканская подсистема РСЧС, было задействовано на территории региона свыше шести тысяч человек и более 1500 единиц техники.

Людмила ВЛАСОВА

Фото 11.mchs.gov.ru