«Республика» помогла решить дорожную проблему

В селе Выльгорт Сыктывдинского района в одном из частных домов оказались буквально «забаррикадированы» пожилые хозяева, труженики тыла.

Такой тревожный сигнал поступил в ходе прямой линии, организованной газетой «Республика» и Общественной приемной главы РК 1 октября, в День пожилых людей. В том состоянии, которое зафиксировано на фотографии, дорога у дома №19 по Лесному переулку находилась еще несколько дней назад.

Как рассказала корреспонденту «Республики» дочь хозяев дома Надежда, летом коммунальщики меняли трубы теплосети. Вскопали грунт, после завершения работ наверху осталась мокрая глина. Дорогу оставили именно в таком виде – непроходимую и непроезжую. Кроме того, у калитки дома №19 рабочие свалили бетонные плиты, из-за чего пожилым людям сложно стало даже выйти с территории двора. Надежда сообщила, что родители теперь вообще не выходят за калитку, а сама она пробирается на улицу с другой стороны дома. Но там расположена стоянка автомобилей, через них приходится буквально протискиваться.

– Скоро зима, а мы не можем даже дрова привезти, боимся, что машина застрянет, – поделилась проблемой Надежда. – Если вдруг потребуется помощь врачей «скорой», не знаем, как машина проедет.

Надежда рассказала, что она ходила на прием к заместителю главы администрации сельского поселения, сообщила о проблеме, ей пообещали, что дорога будет приведена в надлежащий вид, но ничего не изменилось, никакие работы не проводились.

В администрации сельского поселения, куда корреспондент «Республики» обратилась с просьбой прокомментировать ситуацию, заверили, что о проблеме знают и к утру 5 октября она будет решена силами подрядчика – ООО «Спецкомистрой».

Утром 5 октября Надежда подтвердила, что бетонные плиты от калитки увезли, выход освободился. К проблемному участку подвезли песок, но еще не разбросали и не разровняли. Заместитель руководителя сельской администрации Елена Гуляева заверила, что дорожные работы у дома №19 по Лесному переулку будут завершены, дорога у дома пенсионеров станет проезжей.

Людмила ВЛАСОВА