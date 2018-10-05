Здоровья хрустальному сердцу

Более семидесяти детей с врожденными пороками сердца из разных уголков республики осмотрел специалист высокого класса из Калининграда. В течение двух дней заведующий детским кардиохирургическим отделением Федерального центра высоких медицинских технологий Вячеслав Белов совместно с врачом функциональной диагностики кардиологического диспансера Коми Натальей Сидоровой вел прием в стационарном отделении кардиоцентра.

Седьмой год в республике реализуется проект «Хрустальное сердечко» Коми регионального детского благотворительного фонда «Сила добра». Проект направлен на помощь детям с врожденным пороком сердца в плане консультации кардиохирурга, оперативной коррекции, а также наблюдения за ребенком в динамике заболевания.

Как рассказала «Республике» директор фонда Татьяна Козлова, посылом для появления проекта послужило то, что ее ребенку, несмотря на неоднократное посещение ведущих федеральных кардиоцентров, не сразу поставили правильный диагноз. Но если у взрослого человека всегда есть время на лечение приобретенных пороков, то у ребенка этого времени нет, только своевременная помощь помогает вернуть его и родителей к нормальной жизни.

Первое время фонд организовывал консультации детей на базе ведущих научно-исследовательских центров имени Владимира Алмазова и Александра Бакулева, других федеральных центров. Но со временем от этих центров все чаще и чаще пошли отказы по консультированию и оперативной коррекции. Картина изменилась, когда организаторы обратились в федеральный центр Калининграда, который больше работает с регионами. Потом пришла идея, что наиболее рентабельно со всех точек зрения не возить детей из Коми в Калининград, а приглашать кардиохирурга этого центра в кардиологический диспансер республики. Параллельно за работой кардиохирурга Вячеслава Белова наблюдают, получая бесценный опыт, кардиологи и хирурги кардиодиспансера Коми. Во время консультаций происходит отбор детей на оперативное вмешательство и осмотр тех, кому уже была сделана операция в калининградском центре.

Как рассказал доктор Белов, детей с пороками сердца с каждым годом становится все больше. Это свидетельствует о том, что выявляемость на ранней стадии стала выше, что в свою очередь говорит об уровне компетенции врачей на местах. Между тем если детская кардиохирургия и развивается, то не такими темпами, как хотелось бы, и далеко не всех детей удается спасти. Причина – отсутствие закона о трансплантации детских органов, благодаря которому могли бы быть спасены сотни тысяч жизней.

Проект «Хрустальное сердечко» не мог бы заработать без поддержки спонсоров. Социальными партнерами проекта выступают Сыктывкарский молочный завод, перечисляя на благотворительность часть средств от реализации определенной продукции, а также представительство Республики Коми в Санкт-Петербурге. Всегда, отметила Татьяна Козлова, находятся и представители малого бизнеса, готовые накормить и напоить чаем родителей и детей, приехавших из районов.

За два дня работы Вячеслава Белова на операцию в калининградский центр было отобрано 16 детей, осмотрено 25 прооперированных им ранее в разные годы. Остальные получили консультации различного характера.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Татьяны КОЗЛОВОЙ