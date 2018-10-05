Антитеррористический опыт Коми рекомендован для использования в России

Антитеррористическая комиссия в Республике Коми разработала методические рекомендации для муниципальных образований по установлению уровней террористической опасности. Статья об этом опубликована в очередном номере журнала «Вестник Национального антитеррористического комитета».

Актуальность темы статьи обусловлена новизной подхода и совершенствованием работы председателя антитеррористической комиссии (АТК) в муниципальном образовании при решении задач профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий возможных террористических актов на территории муниципального образования. Автор статьи – начальник отдела по профилактике терроризма и проведению эвакуационных мероприятий Комитета РК по ГО и ЧС Владислав Бадер.

– Практика выездов в муниципальные образования и результаты командно-штабных тренировок помогли сделать вывод о необходимости методического подхода к работе председателя антитеррористической комиссии муниципального образования, – рассказал «Республике» Владислав Бадер. – Порядок работы в соответствии с методическими рекомендациями мы изучили в ходе проведения командно-штабной тренировки в Ухте в мае 2017 года и в Воркуте в мае 2018 года. По окончании сделали выводы, что работа председателей АТК в муниципалитетах Коми приобрела комплексный подход, стала последовательной, позволила сократить время на уяснение задачи и оформление нормативных документов.

Аппарат АТК в республике во взаимодействии с оперативным штабом в Коми с учетом наработанного опыта сформировал соответствующие методические рекомендации. После проведения согласования с членами АТК в апреле 2017 года на очередном заседании комиссии были утверждены методические рекомендации по вопросам реализации положений порядка установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, утвержденного указом президента страны.

Артур АРТЕЕВ

Фото из архива «Республики»