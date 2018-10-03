Андрей Крикуненко избавился от приставки «и.о.»

Распоряжением главы Коми Сергея Гапликова, подписанным 1 октября, Андрей Крикуненко назначен на должность министра строительства и дорожного хозяйства республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Напомним, в должности исполняющего обязанности министра Андрей Крикуненко проработал три месяца, с 4 июля, сменив на министерском посту Сергея Двуреченского, у которого был первым замом. Ранее он работал в должности замминистра в строительных ведомствах Нижегородской и Самарской областей. С августа 2008 года Андрей Крикуненко работал в госкорпорации «Олимпстрой», где занимал посты заместителя директора дирекции по координации проектирования и техническому сопровождению, начальника отдела планирования и координации проектно-изыскательских работ, замначальника отдела проектирования транспортной инфраструктуры.

Лина ПЕРОВА

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