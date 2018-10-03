Из Смоленска в Печору

В Печоре открыли памятник ветеранам боевых действий, участникам локальных воин и вооруженных конфликтов «Бронзовый солдат».

Как сообщили в пресс-службе районной администрации, право открыть памятник предоставили родным и близким погибших участников локальных войн и вооруженных конфликтов. Поименно вспомнили земляков, не вернувшихся с Афганской и Чеченской войн, а также Андрея Стенина, погибшего при исполнении профессионального долга. Подвиг павших воинов почтили минутой молчания, во время которой прозвучали оружейные залпы, и возложением цветов, венков к памятнику.

Бронзовый солдат, изготовленный в Смоленске, установлен на собранные печорцами полтора миллиона рублей.

Артур АРТЕЕВ

Фото vk.com