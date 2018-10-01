Субаренду – под запрет

Парламентарии и лесопромышленники предлагают отказывать в предоставлении участков недобросовестным арендаторам леса

Лесозаготовителям, особенно малому и среднему бизнесу, не хватает леса. Звучит парадоксально для такого лесного края, как Республика Коми, но тем не менее это так. Причина в несовершенстве законодательства, в первую очередь в механизме предоставления лесных участков в аренду.

Электронные аукционы часто выигрывают фирмы-однодневки с плохой репутацией и подставные лица, цель которых не заготавливать лес, а выгодно перепродать участок. Речь об этом шла в Госсовете Коми на организованном комитетом по природным ресурсам, природопользованию и экологии круглом столе на тему «Арендные отношения в сфере заготовки в Республике Коми: состояние и проблемы».

Ключевыми цифрами участников круглого стола снабдил министр природных ресурсов и окружающей среды Роман Полшведкин. Общая площадь лесного фонда в Коми составляет 36,2 миллиона гектаров, из которых передано в аренду 10 187 тысяч га (28 процентов). В прошлом году в республике действовало 2762 договора аренды, из них 157 с видом пользования – заготовка древесины. Экономически доступная расчетная лесосека – 13 миллионов кубометров, из них осваивается 8,3 миллиона (64 процента), то есть потенциал для дополнительного предоставления лесных участков не так уж велик – 1-1,5 миллиона кубометров. За последние три года было проведено шесть аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, один аннулирован в связи с участием в аукционе недобросовестных игроков.

С недавних пор у электронного аукциона появилась альтернатива – открытый конкурс на право заключения договора аренды лесного участка. Преимущество конкурса в том, что он позволяет привлечь больше участников и поставить определенные условия – развивать инвестпроекты, социальное партнерство с территориями, проводить дополнительные лесовосстановительные работы и так далее. По идее, конкурсы можно было бы уже проводить, но до сих пор не разработаны подзаконные нормативные акты и соответствующие методики, поэтому воспользоваться таким инструментом пока невозможно, констатировал Роман Полшведкин.

В своем докладе министр перечислил основные проблемы арендных отношений в сфере лесопользования. Во-первых, у органов исполнительной власти возникают сложности с определением начальной аукционной цены при передаче лесных участков в аренду. Единой методики расчета не существует, поэтому каждый регион по-своему устанавливает и начисляет арендную плату на заготовку древесины. В этой связи республиканское минприроды предлагает внести изменения в Лесной кодекс, обязав правительство РФ утвердить соответствующую методику. Методика должна определять коэффициент исходя из стоимости проведения ежегодных лесовосстановительных работ на арендуемом лесном участке.

Проблемой является и то, что добросовестные лесопользователи не могут продлить договоры аренды лесных участков на новый срок. Для пролонгации требуется два условия: срок аренды более десяти лет и отсутствие нарушений, а буквально каждый производственник хоть раз, да был привлечен к административной ответственности. Поэтому минприроды предлагает при принятии решения о пролонгации учитывать лишь отсутствие задолженности по арендной плате и выполнение всех запланированных работ по охране, защите и воспроизводству лесов.

Последующая дискуссия показала, что сами лесопользователи находятся в неравном положении. Крупный бизнес может брать в аренду участки даже с запасом, а малым предприятиям выставляемые лоты не по карману. И получается, что на аукцион заявляются и выигрывают его перекупщики со стороны «с чемоданом денег». Причем приобретают участки в аренду они по одной цене, а сдают в субаренду в разы дороже. То есть лесозаготовкой такие граждане и не собираются заниматься, главная их цель – извлечение выгоды. А малый бизнес тем временем страдает от нехватки сырья и не может развиваться.

– Мы живем от аукциона до аукциона. Неизвестность не позволяет нормально планировать свою работу, инвестировать проекты, мы даже не знаем подчас, сможем выполнить свои обязательства или нет, – заявил индивидуальный предприниматель Павел Костромин.

Он 15 лет занимается лесозаготовкой и десять лет – лесопереработкой, и на протяжении всего этого времени предприятие испытывает нехватку сырья. При заявленной мощности 20-25 тысяч кубометров заготовить получается только 15 тысяч.

– Это нонсенс, что в лесном краю нет возможности взять леса столько, сколько надо, – заключил предприниматель.

Еще один выступавший – генеральный директор Союза лесопромышленников Коми Анатолий Байбородов считает, что арендаторы используют далеко не все, что дает природа, – забирают только пиловочник, а остальное – береза и балансовая древесина – остается в лесу. Хотя та же береза очень востребована фанерными комбинатами.

Посетовали лесопромышленники и на то, что сейчас отсутствует механизм изъятия лесов у арендаторов, которые не осваивают свои участки. А надо бы изымать у них и передавать тем, у кого есть техника и желание заниматься заготовкой древесины.

Исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Республики Коми Владислав Рудой указал, что многие лесоперерабатывающие предприятия платят своим работникам серую зарплату, потому что не видят перспективы: предприниматель трудоустроил людей, а через месяц кончилась древесина, и лесопилка «встала».

Представитель Прилузского района – начальник управления экономического развития администрации муниципалитета Мария Чукилева рассказала, что сложившаяся система лесных аукционов позволяет брать в аренду участки лесного фонда практически любому юрлицу или индивидуальному предпринимателю, предложившему наибольшую цену. В итоге в Прилузье работают в основном предприятия из соседней Кировской области, которые используют лесосырьевую базу и инфраструктуру района, но при этом не обеспечивают местное население рабочими местами, не платят налоги в районный бюджет и наносят ущерб дорогам. Недавний пример – один из арендаторов разрушил мост в Верхолузье и отделался штрафом в 500 рублей. Тем временем многие местные предприятия по лесопереработке (а таковых в районе более 40) простаивают без работы. Они не могут обеспечить население ни лесоматериалами, ни даже дровами, а ведь на носу зима. Поэтому необходимо учитывать не только предлагаемую за участок цену, но и месторасположение предприятия.

По мнению докладчицы, изменить ситуацию можно, если с аукционов перейти на конкурсную систему. Аукцион предполагает анонимность, а конкурс позволит детально изучить участника, проверить наличие у него лесозаготовительной техники, количество трудоустроенных работников, в том числе среди местного населения.

По итогам обсуждения участники круглого стола рекомендовали региональному минприроды подготовить предложения для обращения в Госдуму с законодательной инициативой о введении полного запрета субаренды лесных участков.

Галина ВЛАДИС

Фото zab.ru