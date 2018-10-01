В Сыктывкаре прошел международный турнир по боксу

26-29 сентября в столице Коми состоялся тринадцатый турнир по боксу памяти народного учителя Александра Католикова и заслуженного мастера спорта СССР по боксу Анатолия Саркисова. В этом году соревнования приобрели статус международных, ведь вместе со спортсменами из Коми за звание лучших боролись и боксеры из Республики Узбекистан.

Соревнования ежегодно организует спортивная компания «БагратиОН Промоушн» – координатор проекта «Спорт в детских домах России». На протяжении долгих лет компания «БагратиОН Промоушн», которую возглавляет сын Анатолия Саркисова Баграт Махкамов, оказывает существенную поддержку секции бокса при детском доме №1 имени народного учителя Александра Католикова.

Турнир проходил во Дворце единоборств (СШОР №2). Собралось более ста боксеров со всей Республики Коми: из Сыктывкара, Ухты, Инты, Усинска, Сосногорска и Воркуты. Также приехали спортсмены из Узбекистана. В 2013 году при поддержке компании «БагратиОН Промоушн» турнир проходил с приглашением боксеров из США. Организаторы и впредь планируют приглашать на соревнования гостей из других стран.

Баграт Махкамов всегда специально приезжает на турнир из Москвы, сам с азартом наблюдает за выступлениями спортсменов.

Спортсмены из Узбекистана приехали хоть и в малочисленном составе, но смогли составить достойную конкуренцию боксерам из Коми. Сильно переживал из-за результатов воспитанников тренер сборной из этой солнечной страны Артем Арзуманян. В полуфинале в весовой категории до 70 килограммов его воспитанник встретился с Ильей Сараевым из Сыктывкара. Артем Арзуманян отчаянно пытался «завести» подопечного фразами: «Не позорь нас» и «Где твой характер?», но успехов это не принесло. Илья Сараев разгромно победил не только в полуфинале, но и стал чемпионом. Но гость из Узбекистана Жавлон Мирзоходжаев сумел завоевать бронзу в этой весовой категории. Еще две награды спорт-

смены из Ташкента заполучили в категории «юниоры» (2001/02 годов рождения). В весовой категории 49 кг победил Аюбхан Рашдов, в весе до 64 кг первенствовал Асадбек Ахмедов.

Среди спортсменов из Коми в медальном зачете доминировали сыктывкарские боксеры. Достойную конкуренцию им составили юниоры из Сосногорска, Усинска и Инты.

Ярослав СЕВРУК

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